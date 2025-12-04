България

Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви

С ъдът остави в ареста четирима от задържаните за погрома след протеста в понеделник. Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, предава NOVA.

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви, а фактът, че двама от тях са осъждани, не означава, че са готови още веднъж да влязат в ареста. 

„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги - документи за проверка, едното момче не е имало лична карта: „Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си. - Да, няма проблеми”. Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка”, заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.

Според прокуратурата Лъчезар Тулешков е проявил агресия срещу мирно протестиращи граждани.

„Поисках от Софийския районен съд да бъдат задържани, тъй като съм преценила, че са личности с изключително висока обществена опасност“, заяви наблюдаващият прокурор Боряна Кангалджиева.

Прокуратурата твърди, че Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов и Кристиян Йончев са замервали униформени с бомбички.

„На този етап не са приобщени видеозаписи. Делото е образувано на 1 декември 2025 г. и е в изключително ранен етап от разследването“, добави Кангалджиева.

Четвъртият задържан – Жулиен Желязков – според обвинението е хвърлял стъклени бутилки. Защитата му обаче твърди, че става дума за единичен случай и не може да се говори за хулиганство с особена дързост и цинизъм. Обвиненията срещу всички се основават на показанията на двама полицаи, които твърдят, че са ги разпознали въпреки маските им.

„Маските са били сваляни, докато лицата са се внедрявали в тълпата“, уточни Кангалджиева.

И за Десислава Алексиева нощта на 1 декември завършва пред районното, след като приятели ѝ казват, че са видели кадри от ареста на сина ѝ.

„В самото Пето районно над Николай са извършени насилствени действия. Били са прекратени едва когато цивилен полицай е казал на двама униформени, че в стаята има камери и да спрат да го бият“, заяви тя.

Младежът е с наранявания по ръцете, ребрата и стомаха, твърди защитата му.

„Имам апел към министър Даниел Митов – от вас зависи, министър Митов, спрете насилието! Направете така, че ние да вярваме на полицаите, че се грижат за нас!“, подчерта тя.

От държавното обвинение обаче представиха запис, на който се вижда мъж с яке като това на Николай Алексиев, който хвърля бомбички срещу полицаите. Срещу младежа има и три прекратени производства за притежание на марихуана.

Решението на съда за петимата не е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.

