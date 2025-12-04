Свят

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Ивет Купър: Умишлени гнусни решения на президента Путин и ГРУ

4 декември 2025, 19:18
Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри
Източник: istock/Getty Images

„Безразсъдните опити на Русия да сее хаос и разделение са разкрити днес, като Обединеното кралство обявява нови санкции, насочени към разбиване на зловредните шпионски мрежи на Русия. ГРУ, руската военна разузнавателна агенция, вече е изцяло санкционирана”.

Това обявиха днес от британското правителство.

„Агенти на ГРУ изпълняват поръчките на Путин, стремейки се да дестабилизират Украйна и опитвайки се да сеят хаос и безредие в цяла Европа”, подчертават от британското правителство.

Оттам посочват, че решението са санкциите идва след окончателния доклад на независимо разследване за смъртта на Доун Стърджес в Солсбъри през 2018 г.

Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Днешните санкции са насочени и към 8 служители на отдела за кибервоенно разузнаване в ГРУ, организацията, която е отговорна за кибероперациите, насочени срещу Юлия Скрипал с веществото „Агент X” и 5 години по-късно за опита за убийство на Юлия и баща ѝ на територията на Обединеното кралство.

Докладът заключава, че ГРУ е отговорно за смъртта на британски гражданин на територията на Обединеното кралство, след като самият руски президент Владимир Путин е разрешил операцията по отравяне на Скрипал със смъртоносното нервнопаралитично вещество „Новичок”.

„Новичок” е разработен и държан от Русия в нарушение на Конвенцията за химическите оръжия. Това впоследствие е довело до трагичната смърт на г-жа Стърджес.

„Отравянията в Солсбъри шокираха нацията и днешните разкрития са сериозно напомняне за пренебрежението на Кремъл към невинните животи. Ненужната смърт на Доун беше трагедия и завинаги ще бъде напомняне за безразсъдната агресия на Русия. Мислите ми са със семейството и близките ѝ. Обединеното кралство винаги ще се изправя срещу бруталния режим на Путин и ще изобличава неговата машина за убийства такава, каквато е. Днешните санкции са последната стъпка в нашата непоколебима защита на европейската сигурност, докато продължаваме да оказваме натиск върху финансите на Русия и да укрепваме позицията на Украйна на масата за преговори”, коментира британският премиер Киър Стармър.

„Животът на британски гражданин беше загубен, а други бяха изложени на опасен риск на британска земя, като пряк резултат от умишлени гнусни решения на президента Путин и ГРУ. След като този доклад е публикуван, мислите ми са със семейството на Доун Стърджис, Чарли Роули, Скрипал и всички засегнати от този гнусен акт. Путин и неговите агенти от ГРУ са активна заплаха за британските граждани, нашата сигурност и нашия просперитет. Няма да толерираме тази нагла и презряна агресия на британска земя. Ето защо разобличаваме и санкционираме онези, които извършват злонамерени действия за Москва, и засилваме усилията за потушаване на враждебната руска хибридна дейност”, заяви британският министър на външните работи Ивет Купър.

Тя също така призова руският посланик да бъде призован днес в Министерството на външните работи в Лондон, за да му се поиска отговор на констатациите от разследването за смъртта на Стърджис.

„Доун Стърджес беше невинна жертва на безразсъден и безсърдечен акт. Мислите ми остават със семейството и близките ѝ и се надявам, че констатациите на разследването ще им дадат отговорите, които заслужават. Употребата на „Новичок” в Солсбъри беше атака не само срещу отделни хора, но и срещу нашата страна и нашите ценности. То демонстрира пълното пренебрежение, което руската държава има към човешкия живот и международното право. Изключително съм благодарен на всички, които допринесоха със своя опит и знания за разследването, както и на лорд Хюз и неговия екип за тяхната задълбочена и щателна работа през цялото време. Санкциите ще засегнат и още трима служители в ГРУ, отговорни за организирането на враждебна дейност в Украйна и в цяла Европа, включително планирането на терористична атака срещу украински супермаркети, насочена срещу невинни цивилни. ГРУ редовно се опитва да провежда хибридни операции, включително използва кибератаки и разпространява дезинформация с цел да причини опустошителни последици в реалния свят, както и набира престъпни посредници, които да вършат мръсната им работа”, каза британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Лондон обвини Русия за смъртта на британката

Британското правителство обяви, че ще продължи активно да се противопоставя на хибридните операции, насочени към сигурността и просперитета на Обединеното кралство, като за целта ще работи в сътрудничество със съюзниците от НАТО и партньорите си по целия свят за засилване на колективната сигурност и за борба със злокачественото влияние на Русия.

Източник: Gov.uk    
Санкции Русия Обединено кралство ГРУ Новичок Владимир Путин
Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 6 дни

