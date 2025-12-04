България

Протест пред МВР, искат оставката на Митов

В района има засилено полицейско присъствие

4 декември 2025, 19:49
Желязков: Българските евромонети ще са платежно средство в цяла Европа

Задействаха BG-ALERT, скъса се дига, преляха реки

Зафиров: Оставката на правителството в момента не е на дневен ред

Заради завишени нива на уран в питейната вода: Харманли и две села минават на водоноски

Денков: Доверието е счупено, затова този начин на управление трябва да бъде наказан

МФ публикува новия проектобюджет в полунощ, какво предвижда план-сметката

Лошото време все още не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол

Недоволни граждани отново излязоха на протести в няколко града у нас

Г раждани излязоха на протест пред Министерството на вътрешните работи с искане за оставка на министър Даниел Митов. Събитието е организирано от Гражданско движение БОЕЦ. Протестът е подкрепен и от партия "Продължаваме Промяната".

В района има засилено полицейско присъствие. Протестиращите поискаха освен оставката на Митов и тази на правителството.

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

„Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството не можем да позволим той да пази легитимността на изборите“, каза Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите.

Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.

Източник: БТА, Марин Колев    
Протест Даниел Митов МВР
Задействаха BG-ALERT, скъса се дига, преляха реки

Ужас, Русия атакува Украйна със стотици дронове и ракети

Почина Франк Гери, един от най-известните архитекти в историята

Мицкоски заговори за македонците в Пиринска Македония

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Невероятен Никола Цолов, трето място в третия му старт във Ф2

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 13 часа
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 14 часа
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 13 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 14 часа

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 24 минути

Сексуални изстъпления срещу пациенти от лекар във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Той е обвинен и в още дузина престъпления, включващи дете под 13 години

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Невероятен Никола Цолов с трето място във Ф2

Любопитно Преди 5 часа

Българинът направи чудесен старт и компенсира наказанието си от вчера

Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

Свят Преди 5 часа

Много от младежите не отидоха на училище, за да се включат в демонстрациите

Забравете за фитнеса - „културната тренировка“ може да е ключът към по-добро здраве

Любопитно Преди 6 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

Свят Преди 7 часа

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф "проведе продуктивни преговори" със старши преговарящия от Украйна Рустем Умеров, съобщи представител на Белия дом

Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "Кулата - Промахон"

Свят Преди 7 часа

Леките автомобили преминавта безпрепятствено границата

Земетресение в Румъния

Свят Преди 7 часа

Трусът е бил с магнитуд 3,5 по Рихтер

Завъртял се на пътя тир временно блокира движението през Хаинбоаз" (СНИМКИ)

България Преди 7 часа

Малко след 14.00 ч. движението беше възстановено

Какво премълча Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Жертвите на наводненията в Индонезия вече са най-малко 883

Свят Преди 8 часа

Над 500 души са в неизвестност

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

Технологии Преди 9 часа

И да предотвратим тези процеси

<p>Политически трус в Украйна: Зеленски отстрани Ермак от всички ключови постове</p>

Свят Преди 9 часа

Това се случва на фона на разрастващо се разследване за корупция, което разтърси Киев

Руски дронове и ракети поразиха железопътен възел край Киев

Свят Преди 10 часа

Има повредени инфраструктурни обекти и в Черниговска област

