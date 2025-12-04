Протест пред МВР, искат оставката на Митов

Г раждани излязоха на протест пред Министерството на вътрешните работи с искане за оставка на министър Даниел Митов. Събитието е организирано от Гражданско движение БОЕЦ. Протестът е подкрепен и от партия "Продължаваме Промяната".
В района има засилено полицейско присъствие. Протестиращите поискаха освен оставката на Митов и тази на правителството.
Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни
„Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството не можем да позволим той да пази легитимността на изборите“, каза Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите.
Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.