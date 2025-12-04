Протест пред МВР, искат оставката на Митов

Недоволни граждани отново излязоха на протести в няколко града у нас

Лошото време все още не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол

Денков: Доверието е счупено, затова този начин на управление трябва да бъде наказан

Заради завишени нива на уран в питейната вода: Харманли и две села минават на водоноски

Зафиров: Оставката на правителството в момента не е на дневен ред

Г раждани излязоха на протест пред Министерството на вътрешните работи с искане за оставка на министър Даниел Митов. Събитието е организирано от Гражданско движение БОЕЦ. Протестът е подкрепен и от партия "Продължаваме Промяната".

В района има засилено полицейско присъствие. Протестиращите поискаха освен оставката на Митов и тази на правителството.

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

„Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството не можем да позволим той да пази легитимността на изборите“, каза Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите.

Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.