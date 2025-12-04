И тази вечер протести в редица градове

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

П ротести се провеждат в няколко града в страната и тази вечер. Недоволни се събраха в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, предава NOVA.

В Пловдив недоволните се събраха на площад „Съединение”. Те поискаха оставката на кабинета „Желязков” и предсрочни избори. Настояха за смяна на модела на управление и край на корупционните практики. Някои от присъстващите поискаха по-високи доходи и социална защита за най-уязвимите групи, която да бъде заложена в новия проектобюджет и повече средства за пенсии, образование и здравеопазване. Протестиращите заявиха, че утре вечер отново ще излязат на площада. Демонстрацията тази вечер беше организирана от местната структура на партия „Възраждане”.

Във Варна протестиращите се събраха пред сградата на съда. От площад „Независимост” те потеглиха на шествие из основните булеварди на града. Хората скандират „оставка” и срещу лидера на „ДПС – Делян Пеевски”. Шествието е мирно. Има засилено полицейско присъствие. Хората са категорични, че няма да отстъпят и ще продължат с протестите.

В Бургас протестът се провежда пред сградата на общината. Чуват се възгласи „мафия” и „оставка”. Хора настояват за оставка на хората, които, по думите им, са окупирали България от години. Недоволството е насочено срещу финансовата и социалната политика на правителството и срещу „арогантността”.

Протестът в Бургас е организиран от партия „Възраждане”, като организаторите още в самото начало призоваха да няма политически възгласи, политически символи и да бъде един граждански протест.

В Стара Загора протестът също започна пред сградата на общината. От там хората тръгнаха по улиците на града и скандират за оставка на правителството. Присъстващите на протеста заявиха, че всеки ден, поне до края на годината, ще бъдат по улиците, площадите и булевардите на областния град.

В Хасково протестът е на площад „Свобода“. Стотици се събраха на централния площад с викове „оставка“ и „мафия вън“, поискаха оставката на правителството и възстановяване на икономиката с цел по-добри доходи. Чуха се призиви за оптимизация на държавната администрация за сметка на повишаване на данъци и осигуровки. Хората се обявиха срещу политическата класа и управляващите партии и посочиха, че вече не могат да търпят беззаконията и кражбите, които се случват в страната. Протестът е мирен.