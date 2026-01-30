Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

Р ешаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова. От вторник тя се среща с възможните кандидати за служебен министър-председател на страната ни от така наречената „Домова книга”.

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

В петък на „Дондуков” 1 ще отидат представителите на Сметната палата. Това са управителят Димитър Главчев и неговите заместници - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След разговорите им с президента Йотова, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

До момента положителен отговор, че биха заели поста министър-председател, дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички останали отказаха да поемат служебната власт.