Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

На „Дондуков" 1 отиват представителите на Сметната палата

30 януари 2026, 06:50
Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага
Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер
Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"
Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете
Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)
Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни
Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни
Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

Р ешаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова. От вторник тя се среща с възможните кандидати за служебен министър-председател на страната ни от така наречената „Домова книга”.

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

В петък на „Дондуков” 1 ще отидат представителите на Сметната палата. Това са управителят Димитър Главчев и неговите заместници - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След разговорите им с президента Йотова, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

До момента положителен отговор, че биха заели поста министър-председател, дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички останали отказаха да поемат служебната власт.

Йотова консултации Сметна палата Главчев служебно правителство
