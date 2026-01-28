България

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Разговорите с управителя и подуправителите на Българската народна банка ще се състоят от 11.00 до 14.30 ч.

28 януари 2026, 06:47
Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд
Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък
Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС
Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд
Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир
Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

П родължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста, са общо 10.

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС

В сряда президентът ще се срещне с ръководството на Българската народна банка. Срещите с управителя и подуправителите на Българската народна банка ще се състоят от 11.00 до 14.30 ч. В президентството ще гостуват Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Във вторник Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян.

"С президента Йотова обсъдихме какво е най-важното за бъдещия служебен кабинет, каква да бъде фигурата на премиера и на служебния вътрешен министър", заяви след срещата Назарян.

"Президентът има огромната задача да направи своята преценка кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, допълни председателят на НС. Колкото и да е подготвен председателят на НС, не е честно и справедливо - към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес", заяви Назарян.

"Очевидно 29 март няма как да бъде датата на изборите", каза още Рая Назарян. 

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

В четвъртък ще продължат срещите на Йотова с потенциални кандидати за служебен премиер. Тогава в президентството ще пристигне ръководството на институцията на Омбудсмана - Велислава Делчева и нейният заместник Мария Филипова.

В петък на "горещия стол" в президентството ще се седнат председателят и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще са предсрочните избори. Президентът ги насрочва до 2 месеца след назначаването на служебен кабинет.

Източник: БГНЕС    
Йотова служебен премиер преговори консултации БНБ
Последвайте ни
Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Гигантският летящ самолетоносач на Китай: Какво се знае

Свят Преди 3 минути

Китай показа симулация на гигантски космически самолетоносач и го инсценира като ново супероръжие

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Пари Преди 29 минути

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

Това животно замразява мозъка си всяка зима и се връща към живот

Това животно замразява мозъка си всяка зима и се връща към живот

Любопитно Преди 1 час

Това очарователно същество обитава някои от най-студените части на света, където зимните условия могат да продължат до осем месеца

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Свят Преди 8 часа

Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Свят Преди 8 часа

Мелания: Аз съм против насилието

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Свят Преди 9 часа

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

България Преди 9 часа

Тежкото престъпление е извършено на 26 януари

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

България Преди 9 часа

Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Свят Преди 11 часа

Не бяха оповестени нито конкретни дати, нито точното място на провеждане на учението

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

България Преди 11 часа

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 12 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 13 часа

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

България Преди 13 часа

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 13 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 14 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 14 часа

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 януари, сряда

Edna.bg

Тортиля с телешка кайма

Edna.bg

ПАОК: Ще се погрижим бързо ранените да се върнат по домовете си

Gong.bg

Рибакина с грандиозен удар в Мелбърн, Швьонтек е аут

Gong.bg

Да се родиш в сиво и да започнеш да чуваш цветовете: Историята на човека киборг - Нийл Харбисън

Nova.bg

Търси се служебен премиер: Ръководството на БНБ на консултации при президента

Nova.bg