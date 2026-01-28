В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

П родължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста, са общо 10.

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС

В сряда президентът ще се срещне с ръководството на Българската народна банка. Срещите с управителя и подуправителите на Българската народна банка ще се състоят от 11.00 до 14.30 ч. В президентството ще гостуват Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Във вторник Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян.

"С президента Йотова обсъдихме какво е най-важното за бъдещия служебен кабинет, каква да бъде фигурата на премиера и на служебния вътрешен министър", заяви след срещата Назарян.

"Президентът има огромната задача да направи своята преценка кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, допълни председателят на НС. Колкото и да е подготвен председателят на НС, не е честно и справедливо - към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес", заяви Назарян.

"Очевидно 29 март няма как да бъде датата на изборите", каза още Рая Назарян.

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

В четвъртък ще продължат срещите на Йотова с потенциални кандидати за служебен премиер. Тогава в президентството ще пристигне ръководството на институцията на Омбудсмана - Велислава Делчева и нейният заместник Мария Филипова.

В петък на "горещия стол" в президентството ще се седнат председателят и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще са предсрочните избори. Президентът ги насрочва до 2 месеца след назначаването на служебен кабинет.