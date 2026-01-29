Свят

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Иран предупреди, че решението ще има „разрушителни последици“

29 януари 2026, 18:29
ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съюз реши да включи Иранската революционна гвардия (IRGC) в списъка на терористичните организации заради кървавото потушаване на масовите протести в страната, изпращайки силен сигнал към Техеран.

„Това решение закъсня твърде дълго“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X след решението на външните министри на ЕС.

Митинг в Париж за включване на Иранската революционна гвардия в списъка за тероризъм

„Терористичен е точният термин за режим, който удавя протестите в кръвта на собствения си народ“, добави тя.

Макар решението да има предимно символичен характер, Иран предупреди, че то ще има „разрушителни последици“.

Паралелно с това ЕС прие визови забрани и замразяване на активи срещу 21 държавни структури и ирански официални лица, сред които вътрешният министър, главният прокурор и регионални командири на Революционната гвардия, заради репресиите срещу протестиращите.

Иранските власти признават, че по време на протестите са загинали хиляди хора, като официално съобщават за над 3000 жертви, твърдейки, че повечето от тях са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „размирници“.

ЕС ще санкционира ирански съдии, издавали смъртни присъди на протестиращи

Правозащитни организации обаче посочват значително по-висок брой жертви – вероятно десетки хиляди, и допълват, че протестиращи са били убивани директно от силите за сигурност, включително от Иранската революционна гвардия, която е откривала огън срещу тях.

Източник: БГНЕС    
ЕС протести в Иран Урсула фон дер Лайен
Последвайте ни
Германия стартира

Германия стартира "Европа на две скорости"

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
ВАС каза „ДА“ за поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София

ВАС каза „ДА“ за поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Свят Преди 1 час

Расмусен: Напрежението ескалираше, но сега отново сме на правия път

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Свят Преди 2 часа

„Откриването на хламидиални бактерии в тази среда беше напълно неочаквано“, споделя Джена Дарамши, водещ автор на новото изследване

Emprove

Pandora България отново застава зад каузата на Emprove с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 2 часа

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

България Преди 3 часа

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Свят Преди 3 часа

Легендата на футбола демонстрира нечовешка мощ при изпълнението на статично положение

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Свят Преди 3 часа

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък“

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

България Преди 3 часа

При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки

КЕВР утвърди компенсации за подкрепа на домакинствата

КЕВР утвърди компенсации за подкрепа на домакинствата

България Преди 3 часа

Компенсациите са част от новия механизъм

,

Китай: Защо Си отстрани най-влиятелния си генерал?

Свят Преди 3 часа

Най-влиятелният генерал в армията на Китай бе внезапно отстранен.

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Свят Преди 3 часа

Кристина не изключва да ражда отново, но признава: "В момента не е практично. За всичко си има време"

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Свят Преди 3 часа

Двете жени са задържани за срок до 72 часа

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер

България Преди 4 часа

Това заяви заместник-омбудсманът след консултациите с президента Илияна Йотова

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Любопитно Преди 4 часа

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Свят Преди 4 часа

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден“, която иска отделяне на Пирин от България

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

България Преди 4 часа

Коментарът идва от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти

<p>Марк Антъни очаква осмото си дете</p>

Марк Антъни очаква осмото си дете – съпругата му Надя Ферейра е бременна

Любопитно Преди 4 часа

Марк Антъни и съпругата му Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за певеца, като споделиха щастливата новина в Instagram по повод третата годишнина от сватбата си

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Коридорът – там, където представите за дръзко и семпло се сливат

Edna.bg

Отново провокативна! Хайди Клум по бельо и палто на релсите

Edna.bg

Защо Свитолина отново отказа да се ръкува със Сабаленка?

Gong.bg

Нови разкрития за зверската катастрофа с фенове на ПАОК

Gong.bg

Македонските превозвачи вдигат блокадите по границите

Nova.bg

Второ „да”: Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер

Nova.bg