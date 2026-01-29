ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Е вропейският съюз реши да включи Иранската революционна гвардия (IRGC) в списъка на терористичните организации заради кървавото потушаване на масовите протести в страната, изпращайки силен сигнал към Техеран.

„Това решение закъсня твърде дълго“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X след решението на външните министри на ЕС.

Митинг в Париж за включване на Иранската революционна гвардия в списъка за тероризъм

„Терористичен е точният термин за режим, който удавя протестите в кръвта на собствения си народ“, добави тя.

Макар решението да има предимно символичен характер, Иран предупреди, че то ще има „разрушителни последици“.

Паралелно с това ЕС прие визови забрани и замразяване на активи срещу 21 държавни структури и ирански официални лица, сред които вътрешният министър, главният прокурор и регионални командири на Революционната гвардия, заради репресиите срещу протестиращите.

Иранските власти признават, че по време на протестите са загинали хиляди хора, като официално съобщават за над 3000 жертви, твърдейки, че повечето от тях са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „размирници“.

ЕС ще санкционира ирански съдии, издавали смъртни присъди на протестиращи

Правозащитни организации обаче посочват значително по-висок брой жертви – вероятно десетки хиляди, и допълват, че протестиращи са били убивани директно от силите за сигурност, включително от Иранската революционна гвардия, която е откривала огън срещу тях.