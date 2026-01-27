България

Маратон на „Дондуков" 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Президентът Илияна Йотова обяви официалния график за консултациите по избор на служебен министър-председател. От сряда до петък на „Дондуков“ 2 ще се изредят шефовете на БНБ, Сметната палата и омбудсманът. Вижте кога точно ще се решава съдбата на следващия кабинет

27 януари 2026, 14:49
И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте
Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи
Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото
Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима
Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи
„Криптокралица" за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова
Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите
Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Я сен е пълният график на „Дондуков“ 2 за избор на служебен премиер. От сряда до петък президентът Илияна Йотова ще проведе последователни срещи с ръководствата на БНБ, Сметната палата и омбудсмана в търсене на следващия министър-председател.

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от пресцентъра на президента.

В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Радев;

От 12.00 часа – Петър Чобанов;

От 13.00 часа – Радослав Миленков;

От 14.30 часа – Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва: 

От 11.00 часа – Димитър Главчев;

От 12.00 часа – Маргарита Николова;

От 13.00 часа – Силвия Къдрева.

Консултациите при президента Илияна Йотова започнаха във вторник (27 януари) с визита на председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Тя обаче категорично отказа да поеме поста на служебен премиер с аргумента, че като политическо лице не може да гарантира усещане за безпристрастност при организирането на изборите.

„Не е справедливо към председателя на НС, колкото и да е подготвен, да има съмнения за намеса в изборния процес“, заяви Назарян след срещата си на „Дондуков“ 2.

Рая Назарян на „Дондуков" 2 за среща с президента Илияна Йотова
11 снимки
Рая Назарян Илияна Йотова
Рая Назарян Илияна Йотова
Рая Назарян Илияна Йотова
Рая Назарян Илияна Йотова
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 21 минути

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Свят Преди 41 минути

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки

Снимката е илюстративна

Сексът, който ги уби: Как съвременните хора заличиха неандерталците

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване разкрива, че неандерталците може да не са изчезнали заради климата или войни, а просто да са били генетично „погълнати“ от нас. Сексът между видовете довел до пълно разреждане на ДНК-то им, докато родът им не се стопил в нашия

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

Свят Преди 1 час

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 1 час

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

Свят Преди 1 час

Ако Брюксел позволи този момент да премине без корекция на курса, другите няма да чакат. Сделката може да не е съвършена, но бездействието е далеч по-лошо

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно Преди 2 часа

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

<p>Русия очерта &bdquo;пътя към мира&ldquo; за Зеленски</p>

Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски

Свят Преди 2 часа

Кремъл обяви: изтеглянето от Донбас е единственият „път към мира“. Докато преговорите в Абу Даби продължават, източници твърдят, че администрацията на Тръмп обвързва гаранциите за сигурност за Киев с преотстъпването на окупираните територии на Русия

<p>Стармър се подигра със слънчевите очила на Макрон</p>

Киър Стармър се подигра със слънчевите очила на Еманюел Макрон

Свят Преди 2 часа

"Бонжур!" Британският премиер сложи чифт авиаторски очила по време на комедийно шоу

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

България Преди 2 часа

15-годишният младеж е арестуван заради грабеж на дамски чанти

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Свят Преди 2 часа

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 3 часа

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Лорън Санчес и Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Любопитно Преди 3 часа

Неловък момент в Париж: 56-годишната Лорън Санчес за малко не падна пред обективите, след като токчето ѝ се заклещи на входа на дефилето на Dior. Въпреки инцидента, съпругата на Джеф Безос запази самообладание и показа зашеметяващ стил в синьо

,

Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно Преди 3 часа

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026"

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 3 часа

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

