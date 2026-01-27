Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Я сен е пълният график на „Дондуков“ 2 за избор на служебен премиер. От сряда до петък президентът Илияна Йотова ще проведе последователни срещи с ръководствата на БНБ, Сметната палата и омбудсмана в търсене на следващия министър-председател.

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от пресцентъра на президента.

В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Радев;

От 12.00 часа – Петър Чобанов;

От 13.00 часа – Радослав Миленков;

От 14.30 часа – Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Главчев;

От 12.00 часа – Маргарита Николова;

От 13.00 часа – Силвия Къдрева.

Консултациите при президента Илияна Йотова започнаха във вторник (27 януари) с визита на председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Тя обаче категорично отказа да поеме поста на служебен премиер с аргумента, че като политическо лице не може да гарантира усещане за безпристрастност при организирането на изборите.

„Не е справедливо към председателя на НС, колкото и да е подготвен, да има съмнения за намеса в изборния процес“, заяви Назарян след срещата си на „Дондуков“ 2.