Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов публикува във Facebook видео, показващо как предмет чупи предното дясно стъкло на служебния му автомобил.

По негови думи това се случило в сряда, докато колата била на депутатския паркинг в София.

Костадинов подчертава, че прозорецът е разбит от страната на мястото, на което обикновено се вози.

От СДВР потвърдиха за NOVA, че е подаден сигнал и е извършен оглед.

Към момента се изясняват причините за случилото се. Според версии може да става дума за хвърлен камък или обстрел с въздушно оръжие.