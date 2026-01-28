Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

У правителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев се срещна на „Дондуков“ 2 с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита.

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Източник: БГНЕС

На излизане от сградата на президентството Димитър Радев заяви, че е отказал да стане служебен премиер.

"Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна. Ако приема да бъда служебен министър-председател, това би представлявало нарушение както на етичните норми, така и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер", посочи той.

Източник: БГНЕС

По-късно през деня държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.

"Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност", каза Назарян след разговора им.

Длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер