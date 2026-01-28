България

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

По-късно през деня държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Гейзери пред блока: Жители на

Избират временен кмет на Кубрат

У правителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев се срещна на „Дондуков“ 2 с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита.

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

На излизане от сградата на президентството Димитър Радев заяви, че е отказал да стане служебен премиер.

"Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна. Ако приема да бъда служебен министър-председател, това би представлявало нарушение както на етичните норми, така и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер", посочи той.

 

По-късно през деня държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.

"Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност", каза Назарян след разговора им.

Длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление. 

Източник: БТА, Йоана Христова    
Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Той е летял от Мумбай към Барамати

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

<p>ДАНС въвежда задължителни пешеходни походи за служителите си</p>

ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Най-честите грешки при правенето на бекъпи на данни</p>

Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране

<p>Лекар и бивш кмет е жертвата на тежкия инцидент край Телиш</p>

Анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг е загиналият при смъртоносна катастрофа на заледен участък край Телиш

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

