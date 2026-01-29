България

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа

29 януари 2026, 21:49
Източник: Областна администрация - Хасково

Д ва пътни участъка в община Ивайловград са затворени временно заради наводнения, съобщиха от пресцентъра на  Областната администрация в Хасково.

Вода е заляла път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция. Водачите изчакват, като на място са служители на Областната дирекция на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.

Наводнен е и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908, който е обозначен и сигнализиран.

Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа. 

Областният управител Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.

Проблеми, свързани с обилните дъждове в община Ивайловград, имаше и на 8 януари. Тогава превантивно бе задействан Общинският план за защита.

Източник: БТА, Николай Грудев    
Наводнения Ивайловград Затворени пътища Обилни дъждове
