Мария Филипова също прие за служебен премиер

"На президента аз отговорих "да", ще приема, ако тя реши, да бъда служебен министър-председател на Република България".

Обрат на „Дондуков“ 2: Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Това заяви заместник-омбудсманът Мария Филипова след консултациите с президента Илияна Йотова, предаде БГНЕС.

"Изчакайте решението на президента, моето го чухте", добави Филипова пред чакащите я журналисти на "Дондуков" 2.

Филипова подчерта, че двете с държавния глава са обсъдили редица теми, но предстоят още консултации с лицата от т. нар. домова книга.

"15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората", поясни Филипова защо е подходяща за премиерския пост.

Тя отбеляза, че само подпомага омбудсмана Делчева, с което отговори на думите на обществения защитник, че институцията няма място в изпълнителната власт.

Вчера съгласие да поеме поста, но при определени условия, заяви подуправителя на БНБ Андрей Гюров.