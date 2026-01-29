Мария Филипова също прие за служебен премиер

"На президента аз отговорих "да", ще приема, ако тя реши, да бъда служебен министър-председател на Република България".
Обрат на „Дондуков“ 2: Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова
Това заяви заместник-омбудсманът Мария Филипова след консултациите с президента Илияна Йотова, предаде БГНЕС.
"Изчакайте решението на президента, моето го чухте", добави Филипова пред чакащите я журналисти на "Дондуков" 2.
Филипова подчерта, че двете с държавния глава са обсъдили редица теми, но предстоят още консултации с лицата от т. нар. домова книга.
"15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората", поясни Филипова защо е подходяща за премиерския пост.
Делчева: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
Тя отбеляза, че само подпомага омбудсмана Делчева, с което отговори на думите на обществения защитник, че институцията няма място в изпълнителната власт.
Вчера съгласие да поеме поста, но при определени условия, заяви подуправителя на БНБ Андрей Гюров.