България

Лично отмъщение: Служители масово подават фалшиви сигнали срещу работодатели

Работниците имат право да подават сигнали за нарушения, посочва социалният министър

30 януари 2026, 06:43
Лично отмъщение: Служители масово подават фалшиви сигнали срещу работодатели
Източник: iStock

С ъществува сериозен проблем с механизма за „поддаване на сигнал“ от работник към работодател и към контролните органи. В редица случаи сигнали се подават без конкретни фактически основания или доказателства, което ги превръща в инструмент за натиск, заплаха или лично отмъщение, съобщи Pariteni.bg.

Това посочва депутатът Стела Николова от „Продължаваме Промяната“ в питане до социалния министър Борислав Гуцанов, дали се предвиждат промени за облекчаване на административната тежест за работодателите, като тя бъде съобразена с броя на наетите работници и вида на дейността.

Според Николова при последващи проверки от Инспекцията по труда често се издават предписания по презумпция, включително с аргумента, че няма как всичко да е наред, което поражда съмнения относно обективността на контролната дейност.

В отговор министърът посочва, че според Кодекса на труда цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство, включително изплащане на неизплатени възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовия договор, се осъществява от Главна инспекция по труда.

Работниците и служителите имат право да подават сигнали за нарушения, въз основа на които се извършват проверки. ГИТ са длъжни да упражнят своите законови правомощия, като разгледат всеки сигнал от граждани и организации. Такива проверки се извършват не само по сигнали, но и при осъществяване на планов контрол, допълва министърът.

Гуцанов посочва, че относно възможността за злоупотреби от страна на контролните органи, се приема, че такава има, когато правото се упражнява недобросъвестно – за да бъдат увредени права и законни интереси на други, но също и в противоречие с интересите на обществото.

С подаването на жалба до съответния компетентен орган за спазване на трудовото законодателство не се нарушават правата и законните интереси на работодателите, категоричен е социалният министър. Злоупотреба с право е налице, когато жалбата не е отправена с цел обстоятелствата да бъдат проверени и да бъдат взети необходимите мерки, а когато жалбоподателят знае, че те са неверни и подава жалбата, за да навреди другиму.

Според него предприемане на мерки за облекчаване на административната тежест за работодателите е важно да се извършва спрямо всички предприятия, независимо от броя наети лица в тях или дейността им.

Източник: Pariteni.bg    
Сигнали от работници Злоупотреба със сигнали Инспекция по труда Административна тежест за работодателите Трудово законодателство Неизплатени възнаграждения Контролни органи Обективност на проверките Фалшиви жалби Злоупотреба с право
Последвайте ни
Жълт код за валежи и застудяване в петък

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова мощна зимна буря връхлита САЩ

Нова мощна зимна буря връхлита САЩ

Свят Преди 38 минути

Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Свят Преди 8 часа

Той се представил за агент на ФБР

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Свят Преди 9 часа

Течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

България Преди 10 часа

Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Свят Преди 11 часа

Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове" в Украйна

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Свят Преди 11 часа

Причината са заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

Свят Преди 11 часа

От руската компания съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Свят Преди 12 часа

Николоски: Току-що получих чудесни новини от Брюксел

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

България Преди 13 часа

Терзиев: Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Свят Преди 13 часа

Иран предупреди, че решението ще има „разрушителни последици“

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Свят Преди 13 часа

Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран

Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Свят Преди 14 часа

Расмусен: Напрежението ескалираше, но сега отново сме на правия път

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Свят Преди 14 часа

Amazon MGM Studios закупи правата за филма за впечатляващите 40 млн. долара и инвестира 35 млн. долара в глобална маркетингова кампания

Германия стартира "Европа на две скорости"

Германия стартира "Европа на две скорости"

Свят Преди 14 часа

Първи преговори между шестте най-големи икономики в ЕС

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Свят Преди 15 часа

„Откриването на хламидиални бактерии в тази среда беше напълно неочаквано“, споделя Джена Дарамши, водещ автор на новото изследване

Русия върна 1000 тела на украински войници

Русия върна 1000 тела на украински войници

Свят Преди 15 часа

Помощникът на Кремъл Владимир Медински потвърди, че е имало размяна

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 януари, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 януари, петък

Edna.bg

Джошуа проговори за първи път след трагичния инцидент

Gong.bg

Фен на Рейнджърс почина преди мача с Порто

Gong.bg

„Рафах” – последният изход от Газа

Nova.bg

Температури от минус 12 до 23 градуса през февруари

Nova.bg