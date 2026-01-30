Лично отмъщение: Служители масово подават фалшиви сигнали срещу работодатели

С ъществува сериозен проблем с механизма за „поддаване на сигнал“ от работник към работодател и към контролните органи. В редица случаи сигнали се подават без конкретни фактически основания или доказателства, което ги превръща в инструмент за натиск, заплаха или лично отмъщение, съобщи Pariteni.bg.

Това посочва депутатът Стела Николова от „Продължаваме Промяната“ в питане до социалния министър Борислав Гуцанов, дали се предвиждат промени за облекчаване на административната тежест за работодателите, като тя бъде съобразена с броя на наетите работници и вида на дейността.

Според Николова при последващи проверки от Инспекцията по труда често се издават предписания по презумпция, включително с аргумента, че няма как всичко да е наред, което поражда съмнения относно обективността на контролната дейност.

В отговор министърът посочва, че според Кодекса на труда цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство, включително изплащане на неизплатени възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовия договор, се осъществява от Главна инспекция по труда.

Работниците и служителите имат право да подават сигнали за нарушения, въз основа на които се извършват проверки. ГИТ са длъжни да упражнят своите законови правомощия, като разгледат всеки сигнал от граждани и организации. Такива проверки се извършват не само по сигнали, но и при осъществяване на планов контрол, допълва министърът.

Гуцанов посочва, че относно възможността за злоупотреби от страна на контролните органи, се приема, че такава има, когато правото се упражнява недобросъвестно – за да бъдат увредени права и законни интереси на други, но също и в противоречие с интересите на обществото.

С подаването на жалба до съответния компетентен орган за спазване на трудовото законодателство не се нарушават правата и законните интереси на работодателите, категоричен е социалният министър. Злоупотреба с право е налице, когато жалбата не е отправена с цел обстоятелствата да бъдат проверени и да бъдат взети необходимите мерки, а когато жалбоподателят знае, че те са неверни и подава жалбата, за да навреди другиму.

Според него предприемане на мерки за облекчаване на административната тежест за работодателите е важно да се извършва спрямо всички предприятия, независимо от броя наети лица в тях или дейността им.