Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

П родажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" е въпрос на корпоративни споразумения. Кремъл не може да коментира този въпрос, но санкциите срещу руски компании са незаконни и неприемливи. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от Газета.
"Това са корпоративни споразумения. В този случай от Кремъл не може да коментираме“, отбеляза той.
Според него, основното в тази сделка е да бъдат спазени интересите на руската компания.
Днес "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. От компанията съобщиха, че споразумението зависи и от изпълнението на няколко условия.
За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).