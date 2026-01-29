Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

П родажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" е въпрос на корпоративни споразумения. Кремъл не може да коментира този въпрос, но санкциите срещу руски компании са незаконни и неприемливи. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от Газета.

„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

"Това са корпоративни споразумения. В този случай от Кремъл не може да коментираме“, отбеляза той.

Според него, основното в тази сделка е да бъдат спазени интересите на руската компания.

Рязък обрат за "Лукойл", Кремъл излезе с позиция

Днес "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. От компанията съобщиха, че споразумението зависи и от изпълнението на няколко условия.

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).