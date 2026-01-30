Свят

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°

30 януари 2026, 06:20
Източник: Istock

В нимание, значителни валежи! Синоптиците обявиха жълт код за петък, 30 януари, облаци и валежи ще обхванат части от страната, с риск от наводнения, аквапланинг и временно затруднено движение по пътищата. Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

В петък ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С до умерен, в Източна България временно силен и поривист север-северозападен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг.

Минималните температури ще бъдат предимно между и , максималните в повечето места между и .

За София минимална температура около , а максималната ще бъде.

Източник: НИМХ

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Търговище, В.Търново, Русе, Силистра.

НИМХ съветва: При жълт код бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

За останалата част от страната остава в сила зелен код за спокойно време.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и през нощта още ще се понижи, а през деня ще започне да се повишава.

През следващите дни ще се задържи облачно.

В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 м - от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони - умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще са между минус 3° и, а максималните - между и .

Източник: НИМХ

В неделя вятърът от североизток ще се усили и с него застудяването ще продължи. Валежите ще обхванат цялата страна и ще са предимно от сняг, в югозападните райони и от дъжд. Значителни по количество ще са отново в Южна България.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
