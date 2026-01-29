Украйна се готви за вълна от арктически студ

Д ържавната метеорологична служба на Украйна предупреди за рязък спад на температурите през следващите дни, като в някои райони термометрите могат да покажат до минус 30 °C.

Прогнозата идва в момент, в който властите полагат спешни усилия за възстановяване на отоплението и електроснабдяването, нарушени от руските удари срещу цивилни обекти.

"Русия се опитва да използва това срещу хората"

На този фон украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нови атаки от Русия срещу енергийната инфраструктура на страната му.

Руските удари по украинската енергийна система оставиха милиони украинци без електричество, отопление и вода, което тласка страната, вече изтощена от войната, към хуманитарна криза.

СЗО: Зимата ще застраши живота на милиони в Украйна

Във вечерното си обръщение към нацията Зеленски заяви, че Русия подготвя още по-мащабни атаки с дронове и ракети, предаде АФП.

Градските власти в Киев информираха, че 613 сгради в столицата на Украйна са без отопление.

Днес Европейската комисия съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предостави допълнителен кредит в размер на 50 милиона евро на украинската държавна компания "Нафтогаз".

Тези средства ще подкрепят енергийната система на Украйна в условията на най-суровата зима от началото на войната с Русия. Финансирането ще помогне да се осигури отопление и енергоснабдяване за домакинствата, критично важните служби и предприятия в цялата страна.

"Новините, които пристигат от Украйна всяка сутрин, са ужасни. Това, което прави Русия, е държавен терор. Това излиза извън границите на войната. Хората замръзват до смърт. Мнозина бягат от Киев и други градове“, коментира еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос.

Този заем е част от програмата на ЕС за закупуване на газ за спешни нужди през зимата на 2025–2026 г. на стойност 977 милиона евро.

Важно условие на споразумението е, че "Нафтогаз" се задължава да реинвестира сума, равна на това финансиране, в проекти за възобновяема енергетика и декарбонизация.