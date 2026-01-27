Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

П резидентът Илияна Йотова започна консултации за съставяне на служебно правителство. Първа с държавния глава разговаря председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Срещата започнa в 11.00 ч. и беше закрита. След нея Назарян обяви, че е отказала да бъде служебен премиер.

"Очакваме бързи и скорошни избори, затова обсъдихме най-важното за служебния кабинет, както и какви да бъдат фигурите на премиера и вътрешния министър, за да се организира честен вот. Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе ще има очаквания за намеса в изборния процес", обясни Рая Назарян.

По думите ѝ датата на изборите очевидно няма да е 29 март, но все още няма яснота кога ще се проведе вотът.

Част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян.

В понеделник (26 януари) Илияна Йотова каза, че очаква задълбочени и отговорни разговори по време на срещите с кандидатите за служебен министър-председател. „Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и аргументите, с които се отказват“, коментира тя.

Според Йотова част от институциите всъщност са подкрепили тези конституционни промени, поради което е важно да стане ясно защо преразглеждат позицията си по текстове, които самите те са гласували и предлагали.

Тя каза още, че графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен днес.

На 18 януари Рая Назарян каза, че позицията ѝ по отношение на поста служебен премиер остава последователна и непроменена. По думите ѝ от посочените в Конституцията за поста председателят на Народното събрание е единственият, който е участник в политическия процес. "В този смисъл, когато си участник и оглавиш служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите", смята Назарян.

Според Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.

Президентът Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.