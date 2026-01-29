Свят

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове" в Украйна

29 януари 2026, 20:29
Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предаде "Франс прес".

Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове" в Украйна.

Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна в Украйна, в резултат на която температурите да паднат до минус 30 градуса по Целзий.

Русия засега не е потвърдила информацията за спиране на ударите. Руската държавна информационна агенция ТАСС само съобщава, че Тръмп "лично е поискал от руския си колега Владимир Путин да спре атаките срещу Киев и други украински градове за една седмица поради рекордните студове".

Президентът на САЩ съобщи и за голям напредък в тристранните мирни преговори за Украйна.

По-страшен враг от Русия атакува Украйна

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица.

Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота.

Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.

Кремъл покани Зеленски в Москва

Основният нерешен проблем е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частите на Донбас, които руснаците не са превзели.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
