Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Оказа се, че той е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения

30 януари 2026, 07:53

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист
О бявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви край село Изворче. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря. Възрастна жена и внучето ѝ бяха ранени.

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

 

Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница.

По неофициални данни той е в Сърбия.

Тази сутрин близки и приятели на загиналите се събраха пред общината в Левски, за да изразят възмущението си от това, че все още няма никакво развитие по случая. Те разказаха, че и детето, и баба му, вече се възстановяват.

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

„Детето е много по-добре – смее се, радва се. Само има малко разтегнато краче, но започва да ходи вече”, обясни пред NOVA Андриян, приятел на загиналата.

Бабата ще остане на легло за 1 месец, посочи сестра ѝ.

Източник: NOVA    
