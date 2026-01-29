Свят

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет

29 януари 2026, 21:45
Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис
Източник: AP/БТА

М инистерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на мъжа, който напръска с ябълков оцет конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар по време на събитие в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Антъни Казмерчак, който беше задържан след атаката срещу Омар във вторник тази седмица, беше обвинен в извършването на насилствено нападение, противопоставяне, възпрепятстване и сплашване на Омар, гласи обвинителния акт, внесен във федерален съд.

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Властите установиха, че течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет.

Все още не е ясно дали Казмерчак разполага с адвокат, който да коментира обвиненията.

Казмерчак има съдебно минало и е правил публикации в социалните мрежи, които подкрепят американския президент Доналд Тръмп.

Седем години затвор за нападател на Капитолия, напръскал полицай със спрей против мечки

Във вторник Казмиерчак се нахвърли върху конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар от 5-и конгресен район на Минесота и я напръска с неприятно миришещата течност по време на обществена проява в Минеаполис, докато тя осъждаше действията на американската федерална Имиграционна и митническа служба (ICE) в щата.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Илхан Омар Антъни Казмерчак Минеаполис
