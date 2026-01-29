България

Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си, пише Иванов във Фейсбук

29 януари 2026, 13:39
Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)
Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни
Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни
Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.
КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ
Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава
Скрита камера в салон за красота в Бургас заснела голи клиенти, прокуратурата и ГДБОП разследват

Скрита камера в салон за красота в Бургас заснела голи клиенти, прокуратурата и ГДБОП разследват
Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

П ознавам Андрей като изключително почтен човек. Трудолюбив, дисциплиниран. Човек с достойнство. Много се е изписало последните години за него. Като кандидат за управител на БНБ стана ясна неговата биография и професионални качества. Учил, работил, преподавал - в България и в чужбина. Но ще ви кажа неща, които не знаете. И които никой няма да ви каже. Така започва публикация във Фейсбук на мъжа на Лена Бориславова - Мирослав Иванов.

Ето останалата част без редакторска намеса:

"Защото това са онези малки черти на нашите характери, които не са особено забележими, но пък ни предопределят като хора и личности.

Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си.

Нямаше политическа школовка, нямаше политически опит. А пое огромния товар да бъде председател на парламентарна група - най-голямата парламентарна група в 47 НС. Тази, която излъчи и правителство. Огромна отговорност!

Андрей ръководеше групата с присъщите си хладнокръвие, спокойствие, разум, дисциплина и емпатия. Парламентарна група от разнородни характери и хора, които в голямата си част за първи път се срещаха. От тази група от хора трябваше да бъде направен дисциплиниран отбор. И насред непознатото за всички /без един/ поле на политиката за няколко месеца се научихме как да бъдем отбор, какво означава да си народен представител /наред с всички грешки, породени от липсата на опит, разбира се/.

Андрей без колебание влизаше в дебати с обиграни политици. Не се колебаеше и не го беше страх да излиза на парламентарната трибуна и да казва истината. Докато политическите ни противници, стоящи срещу него крещяха, обиждаха и заплашваха.

Андрей бе винаги един от първите в народното събрание и си тръгваше един от последните. Търсеше диалог и се стараеше да решава всички проблеми с диалог. С дължимото към всеки уважение - начин на мислене, породен от очевидно доброто му възпитание.

Андрей спазваше етикета и неписаните правила на най-висшия орган в държавата! За разлика от повечето от тези опитни политици, които ни посрещнаха там. Андрей уважаваше институцията и подбираше внимателно думите, облеклото и въобще цялостното си поведение.

Като председател на парламентарна група Андрей имаше право на служебен автомобил. И докато всички други председатели на парламентарни групи идваха със служебни автомобили, Андрей идваше на работа с личния си автомобил, идваше с градски транспорт или пеша. И не се поблазни нито веднъж да се ползва от привилегиите, които заеманата от него позиция му даваше като възможност.

Когато бе избран за подуправител на БНБ, Андрей преустанови партийната си дейност. И не направи изключение. Така е и до днес. Защото това изисква закона, а Андрей е човек, който се е научил да го спазва.

За тези малко повече от 4 години откакто го познавам не чух лоша дума за него. Вероятно и това е показателно.

И казвам всички тези неща, защото те трябва да се знаят!".

Източник: Фокус    
Андрей Гюров БНБ Продължаваме Промяната Парламентарна група Почтеност Дисциплина Етика Лидерство Народен представител Спазване на закона
Последвайте ни

"Омбудсманът няма място в изпълнителната власт": Велислава Делчева също отказа да е служебен премиер

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Mercedes Simplex от 1905, направен по поръчка на княз Фердинанд I

Това е най-старият автомобил в България, поръчан от княз Фердинанд I

Любопитно Преди 8 минути

Днес е рожденият ден на автомобила. Преди 140 години Карл Бенц патентова своята триколка с двигател, първият автомобил. Ние ви представяме най-старата кола в България, Mercedes, направен за царя

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Свят Преди 43 минути

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Пари Преди 1 час

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Любопитно Преди 1 час

Васил Василев-Зуека се присъединява към журито на документалното риалити

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любопитно Преди 1 час

Тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“, любима на принцеса Даяна, се превърна в емблематичен аксесоар на Кейт Мидълтън, която я носи най-често сред кралските бижута през годините си като принцеса на Уелс

Снимката е илюстративна

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Свят Преди 1 час

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

България Преди 2 часа

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Свят Преди 2 часа

Част от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

България Преди 2 часа

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 27 януари

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

България Преди 2 часа

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

Снимката е илюстративна

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Свят Преди 3 часа

NHS и Mayo Clinic призовават хората да действат възможно най-скоро

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Свят Преди 3 часа

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Докато потенциалните цели са до голяма степен предсказуеми, изходът остава непредсказуем

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Амбър Хърд с коментар за делото с Джони Деп: Загубих способността си да говоря

Edna.bg

Левски подписа със свой юноша

Gong.bg

Шеф в БФС обяви взетите решения от Изпълкома

Gong.bg

И омбудсманът Велислава Делчева отказа да стане служебен премиер

Nova.bg

Със задна дата: ВАС реши, че поскъпването на зоните за паркиране в София влиза в сила

Nova.bg