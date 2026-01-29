Свят

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

От руската компания съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи

29 януари 2026, 19:39
Източник: БГНЕС

А мериканската частна инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) обяви, че подходът ѝ към придобиването на „Лукойл Интернешънъл“ ще бъде насочен към гарантиране на оперативната непрекъсваемост и запазване на работните места, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на становище на компанията.

„Подходът на „Карлайл“ към „Лукойл Интернешънъл“ ще бъде да осигури оперативна непрекъсваемост, да запази работните места, да стабилизира активната база и да подкрепи безопасната и надеждна работа в цялото портфолио, като приложи специален надзор и международни оперативни възможности“, се посочва в изявлението на „Карлайл“.

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

По-рано стана известно, че американската инвестиционна компания е постигнала споразумение за покупката на по-голямата част от международните активи на „Лукойл“, които според анализатори първоначално са били оценявани на около 22 млрд. долара. Продажбата се налага заради санкциите, наложени от САЩ срещу втората по големина петролна компания в Русия.

Планираната сделка, обявена от двете компании по-рано днес, съвпада с активизиране на дипломатическите усилия между Русия, Украйна и САЩ за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Сделката би отбелязала и край, поне засега, на опитите на „Лукойл“ да се утвърди като глобален енергиен играч.

От руската компания съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи. Нито „Лукойл“, нито „Карлайл“ са посочили стойността на сделката, която ще изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC). Американските власти дадоха срок на „Лукойл“ до 28 февруари да продаде международното си портфолио.

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Източник, запознат с преговорите, заяви пред „Ройтерс“, че двете компании все още не са се договорили за оценката на активите, като процесът може да отнеме време. По думите му частните инвестиционни фондове в енергийния сектор обикновено задържат активите за около пет години, преди да търсят продажба с печалба.

Службата за контрол на чуждестранните активи посочи, че всички приходи от евентуална продажба трябва да бъдат блокирани и държани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отмяната на санкциите срещу „Лукойл“. Агенцията също така заяви, че ще разглежда всяка последваща продажба на международни активи на компанията.

Кремъл отказа да коментира конкретно сделката, определяйки я като корпоративен въпрос, но отново подчерта позицията си, че западните санкции срещу Русия са незаконни.

„За нас основният приоритет е интересите на руската компания да бъдат гарантирани и защитени“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

От „Лукойл“ уточниха, че сделката не включва активите на компанията в Казахстан. Казахстанските власти съобщиха, че са подали официална оферта до американските институции за дяловете на „Лукойл“ в енергийните проекти в страната, включително Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) и находището „Тенгиз“.

Министерството на финансите на САЩ вече изключи Каспийския тръбопроводен консорциум, „Тенгиз“ и газокондензатното находище Карачаганак от списъка с активи на „Лукойл“, подлежащи на задължителна продажба.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Карлайл Лукойл Интернешънъл Американски санкции
