Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Ц ените на петрола на международните пазари скочиха рязко с над 5 процента днес, достигайки най-високите нива от август.

Причината са заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран, страна, която е голям производител на петрол и граничи с Ормузкия проток, през който преминават около 20 на сто от глобалния нефтен експорт, предаде "Франс прес".

Фючърсните договори за краткосрочна доставка на бенчмарковия петрол сорт Брент поскъпнаха с над 5 процента, до 71,84 долара за барел.

Цената на американския лек суров петрол с доставка през март нарасна с 5,09 на сто, до 64,43 долара за барел.