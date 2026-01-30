Свят

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Холестеролът е необходим за производството на хормони, изграждането на клетки и други жизненоважни функции в организма

30 януари 2026, 07:36
Тази здравословна закуска може да понижи холестерола
Източник: iStock

М ощно средство за здравето на сърцето ви може вече да се крие в задната част на кухненския шкаф.

Ново изследване показва, че краткосрочен хранителен режим, почти изцяло изграден около евтина и здравословна закуска, може значително да понижи нивата на холестерола само за два дни.

Още по-добрата новина е, че ползите се запазват и шест седмици по-късно, дори след като участниците се върнат към обичайния си начин на хранене.

И това не е маловажно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Холестеролът е необходим за производството на хормони, изграждането на клетки и други жизненоважни функции в организма. Но прекалено много "лош" LDL холестерол е опасен, защото се натрупва в кръвоносните съдове и образува восъчни отлагания по стените на артериите.

С времето тези натрупвания се втвърдяват в плаки, които стесняват кръвния поток, принуждават сърцето да работи по-усилено и лишават органите от кислород. Ако плака се спука, може да се образува съсирек, който да блокира артерия и да предизвика инфаркт или инсулт.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как е проведено изследването

За проучването учените от Университета в Бон, Германия, набрали 32 мъже и жени.

Всички участници страдали от метаболитен синдром, съвкупност от рискови фактори като

  1. наднормено тегло,
  2. високо кръвно налягане,
  3. повишена кръвна захар и
  4. високи нива на липиди в кръвта.

Заедно тези проблеми увеличават риска от сърдечни заболявания и диабет тип 2.

Изследователите разделили участниците на две групи, като едната трябвало да яде овесена каша три пъти дневно в продължение на два дни. Овесът бил сварен във вода, като било позволено добавянето на малки количества плодове или зеленчуци.

Общо участниците приемали около 300 грама овес на ден и консумирали приблизително половината от обичайния си калориен прием.

Другата група също намалила калориите, но получила указания да не консумира овес.

Източник: iStock/Getty Images
  • Резултатите

Изследователите установили, че макар и двете групи да имали полза от ограничаването на калориите, диетата с овес дала значително по-силен ефект.

При тези участници кръвни и фекални проби показали, че нивата на LDL холестерола са спаднали с около 10% само за 48 часа.

Средно те свалили и около 2 килограма, приблизително 4,5 паунда, а кръвното им налягане леко се понижило.

"Това е съществено намаление, макар и не напълно сравнимо с ефекта на съвременните медикаменти", казва д-р Мари-Кристин Симон, професор в Института по хранителни науки към Университета в Бон.

Статините се считат за основното лечение за намаляване на производството на холестерол в черния дроб и могат да понижат нивата му с до 55%.

Ефективността им обаче варира значително, а изследвания показват, че много хора, които биха имали полза от тях, не ги приемат.

Източник: iStock/Getty Images
  • Защо това е проблем

В САЩ около 86 милиона души на възраст над 20 години имат общ холестерол над 200 mg/dL, което се смята за гранично високо ниво, сочат данни на CDC.

Около 25 милиона от тях имат висок холестерол над 240 mg/dL, често наричан "тих убиец", защото значително увеличава риска от сериозни дългосрочни здравословни проблеми.

"Краткосрочна диета на основата на овес, прилагана периодично, може да бъде добре поносима стратегия за поддържане на холестерола в нормални граници и за превенция на диабета", казва Симон.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как действа овесът

Когато учените анализирали по-задълбочено резултатите, открили, че овесът влияе върху холестерола чрез промени в чревната среда.

"Установихме, че консумацията на овесена каша увеличава броя на определени бактерии в червата", казва водещият автор на изследването Линда Клумпен.

Тези бактерии разграждат овеса и отделят странични продукти, част от които навлизат в кръвообращението и влияят на различни функции в организма.

"Още в животински изследвания е показано, че един от тях, феруловата киселина, има положителен ефект върху метаболизма на холестерола", обяснява Клумпен. "Същото вероятно важи и за някои от другите бактериални метаболитни продукти."

В същото време други микроорганизми "обезвреждат" аминокиселината хистидин, която организмът иначе превръща в молекула, за която се подозира, че подпомага инсулиновата резистентност, основен двигател на диабет тип 2.

Източник: iStock/Getty Images
  • Колко овес е нужен

Ползите били най-силни, когато големи количества овес се приемали за кратък период заедно с калорийно ограничение, а не когато малки порции се разпределяли във времето.

Когато участниците хапвали по 80 грама дневно без ограничения в калориите, ефектът върху холестерола бил минимален.

За разлика от това, онези, които почти изцяло се хранели с овес в продължение на два дни, запазили по-ниските си нива на холестерол и шест седмици по-късно.

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.

Вижте в нашата галерия: Как да контролирате холестерола: практични съвети за всеки ден

Как да контролирате холестерола: практични съвети за всеки ден
10 снимки
масло авокадо
ф
кафяв ориз
портокалов сок
Източник: nypost    
овес холестерол здраве на сърцето хранителен режим научно изследване метаболитен синдром LDL холестерол чревна микрофлора превенция намаляване на теглото
Последвайте ни

По темата

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Голям празник е! Почитаме

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
S значи Super, обновеният флагман на Mercedes открива нови пътища към лукса

S значи Super, обновеният флагман на Mercedes открива нови пътища към лукса

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 17 минути

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 42 минути

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

България Преди 2 часа

На „Дондуков” 1 отиват представителите на Сметната палата

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Свят Преди 2 часа

​Вирусът се предава от животни към хора, чрез контакт или чрез консумация на заразена храна

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Свят Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Свят Преди 9 часа

Той се представил за агент на ФБР

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Свят Преди 10 часа

Дзян Бин: Фактите доказаха, че всеки опит за сдържане или блокиране на Китай е обречен на провал

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

България Преди 11 часа

Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Свят Преди 11 часа

Течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

България Преди 12 часа

Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Свят Преди 12 часа

Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове" в Украйна

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Свят Преди 13 часа

Причината са заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

Свят Преди 13 часа

От руската компания съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Свят Преди 13 часа

Николоски: Току-що получих чудесни новини от Брюксел

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

България Преди 14 часа

Терзиев: Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Свят Преди 14 часа

Иран предупреди, че решението ще има „разрушителни последици“

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Елегантност, талант и характер: Димитър Бербатов на 45

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 януари, петък

Edna.bg

"Българска армия" стана първият стадион с изцяло покрити трибуни в София (видео)

Gong.bg

Крадци атакуваха имението на звездна двойка

Gong.bg

Температури от минус 12 до 23 градуса през февруари

Nova.bg

„Рафах” – последният изход от Газа

Nova.bg