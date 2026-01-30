Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

М ощно средство за здравето на сърцето ви може вече да се крие в задната част на кухненския шкаф.

Ново изследване показва, че краткосрочен хранителен режим, почти изцяло изграден около евтина и здравословна закуска, може значително да понижи нивата на холестерола само за два дни.

Още по-добрата новина е, че ползите се запазват и шест седмици по-късно, дори след като участниците се върнат към обичайния си начин на хранене.

И това не е маловажно.

Холестеролът е необходим за производството на хормони, изграждането на клетки и други жизненоважни функции в организма. Но прекалено много "лош" LDL холестерол е опасен, защото се натрупва в кръвоносните съдове и образува восъчни отлагания по стените на артериите.

С времето тези натрупвания се втвърдяват в плаки, които стесняват кръвния поток, принуждават сърцето да работи по-усилено и лишават органите от кислород. Ако плака се спука, може да се образува съсирек, който да блокира артерия и да предизвика инфаркт или инсулт.

Как е проведено изследването

За проучването учените от Университета в Бон, Германия, набрали 32 мъже и жени.

Всички участници страдали от метаболитен синдром, съвкупност от рискови фактори като

наднормено тегло, високо кръвно налягане, повишена кръвна захар и високи нива на липиди в кръвта.

Заедно тези проблеми увеличават риска от сърдечни заболявания и диабет тип 2.

Изследователите разделили участниците на две групи, като едната трябвало да яде овесена каша три пъти дневно в продължение на два дни. Овесът бил сварен във вода, като било позволено добавянето на малки количества плодове или зеленчуци.

Общо участниците приемали около 300 грама овес на ден и консумирали приблизително половината от обичайния си калориен прием.

Другата група също намалила калориите, но получила указания да не консумира овес.

Резултатите

Изследователите установили, че макар и двете групи да имали полза от ограничаването на калориите, диетата с овес дала значително по-силен ефект.

При тези участници кръвни и фекални проби показали, че нивата на LDL холестерола са спаднали с около 10% само за 48 часа.

Средно те свалили и около 2 килограма, приблизително 4,5 паунда, а кръвното им налягане леко се понижило.

"Това е съществено намаление, макар и не напълно сравнимо с ефекта на съвременните медикаменти", казва д-р Мари-Кристин Симон, професор в Института по хранителни науки към Университета в Бон.

Статините се считат за основното лечение за намаляване на производството на холестерол в черния дроб и могат да понижат нивата му с до 55%.

Ефективността им обаче варира значително, а изследвания показват, че много хора, които биха имали полза от тях, не ги приемат.

Защо това е проблем

В САЩ около 86 милиона души на възраст над 20 години имат общ холестерол над 200 mg/dL, което се смята за гранично високо ниво, сочат данни на CDC.

Около 25 милиона от тях имат висок холестерол над 240 mg/dL, често наричан "тих убиец", защото значително увеличава риска от сериозни дългосрочни здравословни проблеми.

"Краткосрочна диета на основата на овес, прилагана периодично, може да бъде добре поносима стратегия за поддържане на холестерола в нормални граници и за превенция на диабета", казва Симон.

Как действа овесът

Когато учените анализирали по-задълбочено резултатите, открили, че овесът влияе върху холестерола чрез промени в чревната среда.

"Установихме, че консумацията на овесена каша увеличава броя на определени бактерии в червата", казва водещият автор на изследването Линда Клумпен.

Тези бактерии разграждат овеса и отделят странични продукти, част от които навлизат в кръвообращението и влияят на различни функции в организма.

"Още в животински изследвания е показано, че един от тях, феруловата киселина, има положителен ефект върху метаболизма на холестерола", обяснява Клумпен. "Същото вероятно важи и за някои от другите бактериални метаболитни продукти."

В същото време други микроорганизми "обезвреждат" аминокиселината хистидин, която организмът иначе превръща в молекула, за която се подозира, че подпомага инсулиновата резистентност, основен двигател на диабет тип 2.

Колко овес е нужен

Ползите били най-силни, когато големи количества овес се приемали за кратък период заедно с калорийно ограничение, а не когато малки порции се разпределяли във времето.

Когато участниците хапвали по 80 грама дневно без ограничения в калориите, ефектът върху холестерола бил минимален.

За разлика от това, онези, които почти изцяло се хранели с овес в продължение на два дни, запазили по-ниските си нива на холестерол и шест седмици по-късно.

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.