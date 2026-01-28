След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

П одуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да приеме поста на служебен министър-председател. Това заяви самият той пред журналисти след среща с президента Илияна Йотова.

Споделих с президента Йотова, че съм готов да поема отговорността за служебен премиер, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това значи България–Европа, а там се провеждат честни избори. Това заяви подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

Честни избори може да имаме, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен и е неутрално, заяви Гюров.

Административният съд отмени решението на КПКОНПИ, с което Андрей Гюров бе отстранен като подуправител на БНБ.

„Тече дело пред съда на ЕС и там на изслушването получих подкрепа от ЕЦБ и ЕК. В този смисъл нямам морални проблеми да приема поста служебен премиер. Президентът Йотова с юридическия екип в президентството ще вземат решение, добави Гюров.

Източник: БГНЕС

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров пристигна в сградата на президентската институция за среща с президента в 14,30 часа в сряда в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

Йотова го посрещна на входа на президентството.

Източник: БГНЕС

Срещата с Андрей Гюров бе финалният акорд от днешната серия консултации при президента Илияна Йотова, която се провежда в условията на безпрецедентен институционален отказ от властта. Преди Гюров да прекрачи прага на президентството, трима от водещите банкери в държавата вече категорично отклониха поканата да оглавят служебното правителство:

Димитър Радев (Управител на БНБ): Той бе първият, който се срещна с Йотова днес. Радев аргументира отказа си с европейското законодателство и ангажиментите на България към Еврозоната. Според него прякото участие на ръководството на Централната банка в изпълнителната власт би нарушило принципа на независимост на БНБ и ЕЦБ.

Петър Чобанов (Подуправител на БНБ): Чобанов също заяви, че няма да приеме поста. Интересен детайл в неговото изказване бе, че той би поел отговорност само ако има реална опасност от конституционна криза и няма друг кандидат. Според него обаче списъкът в „домовата книга“ е достатъчно дълъг, за да бъде намерено решение без неговото участие.

Радослав Миленков (Подуправител на БНБ): Миленков беше най-кратък, като припомни, че дава един и същ отговор за трети път. Той подчерта, че в момента ръководи две важни управления в БНБ („Банков надзор“ и „Емисионно“) и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ – позиции, които са несъвместими с премиерския пост.

Какво се случи вчера?

Серията от откази започна още във вторник (27 януари), когато председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян първа заяви на президента Йотова, че няма намерение да става служебен премиер. Назарян подчерта, че ГЕРБ няма да участва в служебната власт по този начин.

Графикът за следващите дни:

Четвъртък (29 януари): Срещи с омбудсмана Велислава Делчева и нейния заместник Мария Филипова.

Петък (30 януари): Срещи с ръководството на Сметната палата – Димитър Главчев и неговите заместници.