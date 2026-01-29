Китай: САЩ не могат да ни спрат

П екин обяви, че опитите за сдържане на Китай са „обречени на провал“, дни след като Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че през тази година ще даде приоритет на това, като същевременно поддържа уважителни двустранни отношения.

„Фактите доказаха, че всеки опит за сдържане или блокиране на Китай е обречен на провал“, каза говорителят на китайското министерство на отбраната Дзян Бин.

Китай: САЩ си играят с огъня

Той допълни, че Пекин е „готов да работи с американската страна“ за развитие на отношенията, като се очаква президентът Доналд Тръмп да посети Китай през април за разговори със своя колега Си Дзинпин, предаде АФП.

Националната отбранителна стратегия на САЩ за 2026 г., публикувана миналата седмица, посочва, че Вашингтон ще „възпира Китай в Индо-Тихоокеанския регион чрез сила, а не чрез конфронтация“.

Документът представлява значителна промяна спрямо предишната политика на Пентагона, тъй като възприема по-мек тон към традиционни съперници като Китай и Русия.

Предходната стратегия, изготвена по време на управлението на предшественика на Тръмп, Джо Байдън, определяше Китай като най-сериозното предизвикателство за САЩ.

Новият документ обаче призовава за „уважителни отношения“ с Пекин, без да споменава американския съюзник Тайван, който Китай счита за своя територия.

Китай, Русия и новата военна стратегия на САЩ

В същото време се потвърждават плановете на Вашингтон за изграждане на „силна отбранителна линия за отказ на достъп“ до Първата островна верига, която включва Япония и Тайван.

Дзян Бин призова Съединените щати „да спрат да говорят едно, а да правят друго по въпроси, свързани с основните интереси на Китай“, и подчерта, че страната му ще се „защитава решително“.

През декември Пекин проведе военни учения с бойни стрелби около демократично управлявания Тайван, след мащабна серия от оръжейни продажби за Тайпе от страна на САЩ, които са основният му гарант за сигурност.