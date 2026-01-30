Свят

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

"Те не трябва да развиват ядрените си способности", заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет

30 януари 2026, 07:19
Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Нова силна зимна буря връхлита САЩ
Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?
Жълт код за валежи и застудяване в петък

Жълт код за валежи и застудяване в петък
ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация
Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава

Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава
След свлачището в Сицилия град виси на ръба:

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“
„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак
Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции.

"Ние сме силни. Ние сме финансово могъщи. Ние сме могъщи във военен план. И сега ние имаме самолетоносачна група, която се насочва към една страна, наречена Иран. И се надявам, че няма да се наложи да използваме тази сила", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон, докато придружаваше съпругата си Мелания на предпремиерна прожекция на биографичния филм за нея в център "Кенеди".

Тръмп заяви също така, че планира да разговаря с Иран, без да навлиза в детайли с кого планира да говори от иранските представители, предаде Ройтерс.

Отношенията между Иран и САЩ се обтегнаха след кървавите репресии на Техеран срещу протестиращите през последните няколко седмици.

На този фон обаче министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американските въоръжени сили ще бъдат готови да изпълнят каквото и да е решение на президента Доналд Тръмп по отношение на Иран, за да гарантират че Техеран няма да развива ядрените си способности, предаде Ройтерс.

"Те не трябва да развиват ядрените си способности. Ще бъдем готови да изпълним всичко, което президентът очаква от министерството на отбраната", заяви Хегсет по време на заседание на кабинета на Тръмп.

По-рано американски правителствени представители посочиха, че Тръмп обмисля различни мерки по отношение на Иран, но все още не е решил дали да нанесе удари по Ислямската република.

Тръмп неколкократно отправи заплахи, че ще се намеси, ако Иран продължава да убива протестиращи, но демонстрациите в страната срещу влошилите се икономически условия и политически репресии оттогава намаляха.

Тръмп подчерта също, че САЩ ще се намесят, ако Техеран продължи да развива ядрената си програма след нанесените въздушни удари по ирански ядрени съоръжения от израелските и американските сили през юни миналата година.

