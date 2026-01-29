Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

М ъж беше арестуван по обвинения за представяне за агент на ФБР при опит да освободи Луиджи Манджоне от затвора, предава Си Ен Ен.

Мъжът опитал да влезе във федералния затвор и да освободи обвинения в убийство Луиджи Манджоне, според източници от правоохранителните органи.

36-годишният Марк Андерсън пристигнал в центъра за задържане „Метрополитън“ в Бруклин, Ню Йорк, в сряда вечерта, твърдейки, че е агент на ФБР със съдебна заповед за освобождаването на Манджоне.

Ново развитие за убийството на застрахователен бос в Ню Йорк

Манджоне е обвинен за убийството на 4 декември 2024 г., насред Манхатън, на Брайън Томпсън, главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare, една от най-големите здравни застрахователни компании в света, с пазарна капитализация от 265 млрд. долара.

Ако бъде осъден по щатско дело, Манджоне може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване, но по федералното дело той може да бъде осъден на смърт.

Арестуваха заподозрян за убийството на шефа на голяма здравноосигурителна компания (СНИМКИ)

Убийството на Томпсън извади на повърхността дълбокото обществено разочарование от здравната система в САЩ. Много потребители в социалните мрежи представят Манджоне като герой.