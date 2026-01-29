Свят

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Той се представил за агент на ФБР

29 януари 2026, 23:31
Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне
Източник: EPA/БГНЕС

М ъж беше арестуван по обвинения за представяне за агент на ФБР при опит да освободи Луиджи Манджоне от затвора, предава Си Ен Ен.

Мъжът опитал да влезе във федералния затвор и да освободи обвинения в убийство Луиджи Манджоне, според източници от правоохранителните органи.

36-годишният Марк Андерсън пристигнал в центъра за задържане „Метрополитън“ в Бруклин, Ню Йорк, в сряда вечерта, твърдейки, че е агент на ФБР със съдебна заповед за освобождаването на Манджоне.

Ново развитие за убийството на застрахователен бос в Ню Йорк

Манджоне е обвинен за убийството на 4 декември 2024 г., насред Манхатън, на Брайън Томпсън, главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare, една от най-големите здравни застрахователни компании в света, с пазарна капитализация от 265 млрд. долара.

Ако бъде осъден по щатско дело, Манджоне може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване, но по федералното дело той може да бъде осъден на смърт.

Арестуваха заподозрян за убийството на шефа на голяма здравноосигурителна компания (СНИМКИ)

Убийството на Томпсън извади на повърхността дълбокото обществено разочарование от здравната система в САЩ. Много потребители в социалните мрежи представят Манджоне като герой.

Източник: CNN    
Арест Луиджи Манджоне
Последвайте ни
Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
Какво може да яде куче на 40 дни

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

България Преди 3 часа

Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Свят Преди 4 часа

Николоски: Току-що получих чудесни новини от Брюксел

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

България Преди 5 часа

Терзиев: Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Свят Преди 5 часа

Иран предупреди, че решението ще има „разрушителни последици“

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Свят Преди 6 часа

Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Свят Преди 7 часа

Amazon MGM Studios закупи правата за филма за впечатляващите 40 млн. долара и инвестира 35 млн. долара в глобална маркетингова кампания

Германия стартира "Европа на две скорости"

Германия стартира "Европа на две скорости"

Свят Преди 7 часа

Първи преговори между шестте най-големи икономики в ЕС

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Свят Преди 7 часа

„Откриването на хламидиални бактерии в тази среда беше напълно неочаквано“, споделя Джена Дарамши, водещ автор на новото изследване

Русия върна 1000 тела на украински войници

Русия върна 1000 тела на украински войници

Свят Преди 7 часа

Помощникът на Кремъл Владимир Медински потвърди, че е имало размяна

<p>&quot;Ако не сме на масата, сме в менюто&quot;</p>

Конфронтационната политика остава - време е Европа да се ориентира

Свят Преди 7 часа

Време е да спрем да се оплакваме от "Америка на първо място" и да започнем да поставяме Европа на първо място

Emprove

Pandora България отново застава зад каузата на Emprove с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 7 часа

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

България Преди 8 часа

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Свят Преди 8 часа

Легендата на футбола демонстрира нечовешка мощ при изпълнението на статично положение

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Свят Преди 8 часа

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък“

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

България Преди 8 часа

При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Коридорът – там, където представите за дръзко и семпло се сливат

Edna.bg

Отново провокативна! Хайди Клум по бельо и палто на релсите

Edna.bg

Футболът няма цвят! Цървена звезда с поклон пред загиналите фенове на ПАОК

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос съкрушиха Барселона

Gong.bg

Европол и България разбиха мрежа за контрабанда на мигранти

Nova.bg

Мерц: Германия проучва възможността за споделен ядрен чадър с европейски съюзници

Nova.bg