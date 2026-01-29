България

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Терзиев: Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици

29 януари 2026, 18:36
Източник: БТА

П оскъпването на синя и зелена зона в София няма да се случи от утре, въпреки че ВАС реши да върне спорната мярка. 

Центърът за градска мобилност ще изчака необходимите юридически процедури, както и нужната в тази посока позиция на Столичен общински съвет преди да пристъпи към прилагането на приетата през ноември наредба. Прилагането на разпоредбите в нея изискват и техническо време, уточниха от ЦГМ пред БНТ

Синята и зелена зона ще поскъпнат след като Върховния административен съд отмени решението на предишната инстанция за премахване на увеличението на цената, но това няма да се случи веднага, потвърди пред БНТ и кметът на София Васил Терзиев.

Обрат: Поскъпването на паркирането в София се връща със задна дата

Първо е необходимо Центърът за градска мобилност да смени всички табели и да направи всички нужни промени за прилагането на новите правила за паркиране. Освен това решението на ВАС единствено обезсилва определението на Административен съд-София, което спря увеличението на цените за синя и зелена зона в София.

"Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици – истинската реформа е в това как средствата се връщат в кварталите", посочи поясни Терзиев.

"Фактически решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано", подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите.

"Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка", допълни Терзиев.

Той обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

"Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа", заяви кметът на София.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите.

"Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите", посочи Терзиев.

Столичната община ще информира публично за всяка следваща стъпка, като спокойствието и предвидимостта за гражданите ще водещ приоритет.

Източник: БНТ    
Синя и зелена зона София Паркиране
