България

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Цената на оцеляването: Колко ни струва „днес“ спрямо „миналата година“

29 януари 2026, 11:55
Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)
Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни
Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.
КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ
Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава
Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас
Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)
Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

Н овите данни на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2025 г. дават ясен отговор на въпроса, който все по-често си задават българите: достатъчни ли са доходите ни за нормален живот.

Краткият отговор е – все по-трудно.

Според изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ вече е 1562 лева (799 евро). За тричленно семейство (двама възрастни и дете до 14 години) сумата нараства до 2812 лева (1438 евро) месечно.

Това не са пари за лукс, а минималният праг за „нормален“ живот – без лишения, но и без излишества.

Колко поскъпна животът за година

На годишна база необходимият доход за издръжка е нараснал с 6%, а само за едно тримесечие – с 1%. Зад тези проценти стоят конкретни разходи, които всеки усеща ежедневно: по-скъпа храна, по-високи сметки за ток и отопление, растящи наеми и транспорт.

Най-силен натиск върху бюджета продължават да оказват три пера:

  • Храните – основни продукти поскъпват трайно, а промоциите все по-рядко компенсират общия ръст.
  • Енергията и жилищните разходи – ток, отопление, вода и наеми изяждат все по-голям дял от доходите.
  • Разходите за деца – образование, дрехи, здравеопазване и извънкласни дейности тежат особено на семействата.

Важно е да се подчертае: индексът на КНСБ не показва средната заплата, а минималния доход, под който започват реални лишения. За хората около минималната работна заплата и за домакинствата с деца разликата между доходи и разходи често се покрива с кредити, спестявания или отказ от важни нужди.

Практически съвети: Как да оптимизираме семейния бюджет?

Когато животът поскъпва по-бързо от заплатите, стратегията е ключът. Ето няколко изпитани метода:

  • 1. Правилото 50/30/20 (адаптирано)

В условия на инфлация, опитайте се да разпределите нетния си доход така:

50% за нужди: Наем/ипотека, сметки, храна.

30% за желания: Излизания, хобита (тук е мястото за оптимизация!).

20% за спестявания или дългове: Вашата "въздушна възглавница".

  • 2. Енергийна ефективност (Малките стъпки)

Тъй като енергията е сред основните виновници за поскъпването, проверете уредите си. Един стар хладилник може да консумира колкото три нови. Инвестицията в LED крушки и умни термостати се изплаща в рамките на няколко месеца.

  • 3. Ревизия на "невидимите" разходи

Абонаменти за стрийминг платформи, които не гледате, автоматични подновявания на приложения или такси по банкови карти. В края на месеца тези малки суми често формират 50-80 лв. – сума, която покрива седмичния пазар за плодове и зеленчуци.

  • 4. Психология на пазаруването: Списъкът е закон, гладът – враг

Данните на КНСБ показват, че храните са основен двигател на разходите. Тук можем да приложим два златни принципа:

  1. Никога не пазарувайте гладни: Научно доказано е, че когато сме гладни, купуваме по-калорични и по-скъпи неща, от които реално нямаме нужда. Гладният купувач е "мечтата" на маркетолозите – той пълни количката с импулсивни покупки. Хапнете нещо малко, преди да влезете в магазина, и ще видите как сметката ви на касата магически намалява.
  2. Заложете на „собствени марки“: Продуктите от собствените марки на големите вериги често са със същото качество, но на цена с 20-30% по-ниска от брандираните алтернативи.
  • 5. Проверете банковите си такси

В началото на 2026 г. много банки актуализираха тарифите си. Ако не ползвате пакетна услуга, таксите за теглене, превод и поддръжка могат да ви костват между 10 и 20 лв. месечно. Това са три-четири хляба или няколко литра мляко, които буквално подарявате.

Изводът

Данните на КНСБ ясно показват: за една година животът в България осезаемо е поскъпнал, а доходите трудно наваксват. Докато цените на основните стоки и услуги растат, темата за адекватни доходи остава ключова – не само икономически, но и социално. За домакинствата това означава едно: все по-голяма нужда от планиране, информирани решения и активна защита на покупателната способност.

Доходи Разходи Поскъпване на живота Семеен бюджет КНСБ Минимален доход Издръжка на живот Финансови съвети Инфлация България
Последвайте ни

По темата

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
5 грешки при отглеждането на малко куче

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

България Преди 10 минути

Той е произвел изстрели в сряда вечер със законно притежаван газов пистолет

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Пари Преди 25 минути

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

Снимката е илюстративна

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Свят Преди 44 минути

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

България Преди 1 час

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Свят Преди 1 час

Част от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

България Преди 1 час

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 27 януари

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

България Преди 1 час

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

Снимката е илюстративна

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Свят Преди 2 часа

NHS и Mayo Clinic призовават хората да действат възможно най-скоро

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Свят Преди 2 часа

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Свят Преди 2 часа

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар заяви, че Тръмп "много ясно е дал да се разбере, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила".

<p>Край&nbsp;на кървавата империя за милиарди след екзекуцията на 11&nbsp;членове на мафиотско семейство</p>

Китай екзекутира 11 членове на мафиотско семейство от Мианмар

Свят Преди 2 часа

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество

Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Те са внесени от „Възраждане“ и от ПП-ДБ

"Губим катастрофално": Шефът на киберсигурността на ЕС предупреждава, че защитата на Европа изостава

"Губим катастрофално": Шефът на киберсигурността на ЕС предупреждава, че защитата на Европа изостава

Свят Преди 3 часа

Европа инвестира сериозно в сигурността, но недостатъчно в киберзащитата, казва ръководителят на киберагенцията на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Амбър Хърд с коментар за делото с Джони Деп: Загубих способността си да говоря

Edna.bg

Карта за фитнес вместо цветя за Свети Валентин: мил жест или груб намек?

Edna.bg

Невиждана драма изхвърли Реал Мадрид от топ 8 в ШЛ

Gong.bg

Гледахте на живо: Пресконференция след Изпълкома на БФС

Gong.bg

Отстраниха двама агенти, за които се твърди, че са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Nova.bg

Февруари идва със сняг

Nova.bg