Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

Р усия внимателно следи развитието на ситуацията около Иран, заяви руският държавен глава Владимир Путин пред президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, предаде ТАСС.

"Разбира се ние внимателно следим това, което в момента се случва на иранския курс", каза Путин.

Той добави, че би искал да обсъди със Ал Нахян всички остри въпроси от регионалната и световната политика, а също различни аспекти от двустранните отношения.

"През август 2025 г. проведохме, тук в Кремъл, детайлни преговори, разгледахме актуални въпроси на руско-емиратското сътрудничество и набелязахме планове за неговото по-нататъшно развитие", припомни Путин.

Той предложи да се даде възможност на членовете на делегациите на Русия и ОАЕ да се изкажат по всички най-чувствителни и важни теми. "А след това бих Ви поканил на работен обяд, където бихме могли да поговорим на четири очи за всички тези проблеми", допълни руският президент.

ОАЕ наскоро бяха домакин на преговори за мир между делегации на Русия, САЩ и Украйна.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран. Песков добави, че използването на каквато и да е сила срещу Техеран може да предизвика "хаос" в региона и да доведе до сериозни последици.

Американският президент Доналд Тръмп вчера призова Иран да седне на масата за преговори и да сключи споразумение за ядрените оръжия.