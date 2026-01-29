Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

В ицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров обяви пред БНТ, че няма да участва в следващите парламентарни листи, за да се даде път на нови лица.

"БСП трябва да отвори листите си за млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото. Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи", заяви той.

Зафиров беше категоричен, че няма да подаде оставка, въпреки вътрешнопартийните критики и искания за смяната му.

"Това означава да извърша предателство спрямо всички тези хора, с които една година се опитваме да изправим БСП на крака", посочи той.

По отношение на евентуален политически проект на президента Румен Радев, Зафиров каза, че е нормално да се търсят допирни точки, но подчерта, че в настоящите избори ще са конкуренти.

"Нека видим какъв е характерът на проекта, който той ще представи. На тези избори е ясно, че той ще бъде опонент на БСП", заяви лидерът на социалистите.

Той даде критична оценка за участието на БСП във властта.

"Фактът е, че БСП като партия излиза отслабена от това управление. И с това бяхме наясно още от самото начало, когато поехме тежък ангажимент да сложим държавния интерес над тясно партийния", поясни Зафиров.