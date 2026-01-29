Свят

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Николоски: Току-що получих чудесни новини от Брюксел

29 януари 2026, 19:30
Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите
Източник: EPA/БГНЕС

О т 20.00 ч. местно време (21.00 ч. българско време) превозвачите от Република Северна Македония оттеглят блокадите на граничните пунктове на страната. Решението на Асоциацията „Макам-транс“ дойде, след като по-рано днес министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски обяви във Фейсбук, че Брюксел ще приеме визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори. 

„Току-що получих чудесни новини от Брюксел относно огромния проблем с превозвачите от (Северна) Македония! Нашите позиции бяха приети. Шофьорите бяха приети като професионалисти. Това е, което търсехме. След протестите и силната офанзива от изминалия период, Брюксел ще приеме нова визова стратегия, която ще означава решаване на проблема, с който се сблъскаха професионалните шофьори. Благодаря на всички приятели на (Северна) Македония, които помогнаха за решаването на този проблем!“, написа Николоски.

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Министърът на транспорта на Северна Македония публикува и снимка от документ на Европейската комисия, в който се казва, че ЕК ще си сътрудничи с държавите членки, за да идентифицира практически решения за разрешаване на престоя в държавите от Шенген за определени категории граждани на трети страни.

"Благодарим на всички, които неуморно оказаха своята подкрепа и солидарност с блокадата на граничните пунктове през последните дни. Вашето единство и постоянство дадоха резултати...След като получихме очакваното от нас потвърждение за промени, Ви информираме, че протестът, организиран от Асоциация "Макам-транс" на граничните пунктове Деве баир, Делчево, Ново село, Дойран, Богородица, Меджитлия, Кяфасан, Блатце, Блато и Стене, ще бъде прекратен...", написаха на Фейсбук страницата си от Асоциация „Макам-транс“.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Шофьори на камиони от четири страни от Западните Балкани - Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония, започнаха в понеделник блокада на граничното преминаване на товарни превозни средства в знак на протест срещу ограничителни правила за влизане в ЕС, заради които водачите са изложени на риск от депортиране при превишаване на ограниченията за престой в Шенгенското пространство.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
Гранични блокади Северна Македония
