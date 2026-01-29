Свят

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Amazon MGM Studios закупи правата за филма за впечатляващите 40 млн. долара и инвестира 35 млн. долара в глобална маркетингова кампания

29 януари 2026, 16:49
Източник: iStock

С тратегията на контрапрограмиране в киноразпространението е изпитана и доказана във времето. Примери като "Черният рицар" срещу "Мама Миа!" (2008), "Дюнкерк" срещу "Пътуване по женски" (2017) и особено феноменът "Барбенхаймер" (2023), който донесе 2,5 млрд. долара, показват нейния успех. Тази седмица, Amazon MGM Studios се опита да приложи тази тактика с официалния документален филм за Мелания Тръмп, пуснат в над 100 кина в Обединеното кралство, наред с еклектичен набор от други премиери, предаде The Guardian

Драстично ниски продажби и спорна стратегия

Въпреки амбициозното разпространение, първоначалните продажби на билети за "Мелания" във Великобритания са "слаби", според Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на Vue – един от най-големите кинооператори в страната. До момента е продаден само един билет за петъчната следобедна прожекция в основния им клон в Ислингтън, Лондон, и само два за вечерната. Още по-фрапиращо, всички места остават свободни за 28-те прожекции в клоновете в Блекбърн, Касълфорд и Хамилтън.

Тази неохота на публиката идва на фона на значителен брой критични имейли, получени от Vue, относно решението им да прожектират филма. Ричардс обаче защитава позицията си, заявявайки, че ако даден филм е одобрен от Британския борд за филмова класификация (BBFC), киното не играе ролята на "съдия и жури, за да цензурира филми".

Индустриални анализатори подозират, че Amazon използва стратегията "four-walling", при която дистрибуторите плащат фиксирана такса на кината, за да прожектират определено заглавие. Това би обяснило защо толкова много киноразпространители, които обикновено работят на модел за споделяне на приходи, са се съгласили да приемат филм с толкова скромни финансови перспективи, особено когато номинирани за награди филми се борят за екранно време. Анонимен анализатор дори изрази съмнение, че приходите от боксофиса за това заглавие изобщо ще бъдат докладвани.

Неясни прогнози

Amazon MGM Studios закупи правата за филма за впечатляващите 40 млн. долара (включително значителна сума за главния герой на филма) и инвестира 35 млн. долара в глобална маркетингова кампания. Досега по-голямата част от тези разходи са били в САЩ, включително реклами, билбордове и "превземане" на The Sphere в Лас Вегас.

Филмът, който документира 20-те дни преди потенциалното завръщане на Доналд Тръмп на власт през януари 2025 г., вече е бил прожектиран в Белия дом и предстои да има официалната си премиера в Център Кенеди във Вашингтон, преди да бъде пуснат в 27 държави.

Прогнозите за боксофиса в САЩ варират от 1-2 млн. долара до 5 млн. долара за първия уикенд. За сравнение, най-успешният документален филм в американския боксофис, "Фаренхайт 9/11" (2004), спечели 24 млн. долара през първия си уикенд. Дори "Аз расист ли съм?" (2024), сатиричен филм, събра 5,4 млн. долара през първия си уикенд. Във Великобритания, където повечето документални филми се разпространяват в около 25 кина, огромният обхват на "Мелания" означава, че дори при слабо присъствие на публика, средната стойност за екран ще бъде "срамно ниска".

Участието на Мелания и контролът върху продукцията

Доналд Тръмп активно промотира филма в социалните медии, обявявайки го за "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ГЛЕДАНЕ" и твърдейки, че билетите "се разпродават БЪРЗО!" – твърдение, което е в пряко противоречие с данните за продажбите.

Мелания Тръмп е изпълнителен продуцент на документалния филм, като нейният агент и старши съветник Марк Бекман подчертава нейното дълбоко участие във всеки аспект – от продукцията и постпродукцията до рекламната кампания, създаването на трейлъра и избора на музика.

Мелания Тръмп – кралица на елегантността на вечерта с А-листа във Вашингтон
24 снимки
мелания кенеди център
мелания кенеди център
мелания кенеди център
мелания кенеди център

Режисьор на филма е Брет Ратнър, за когото това е първи проект, откакто през 2017 г. се сблъска с множество обвинения в сексуално неправомерно поведение, които той отрече и за които не бяха повдигнати обвинения. Ратнър е известен с поредицата "Час пик", чиято четвърта част получи зелена светлина, след като Тръмп призова за възраждането ѝ.

В крайна сметка, докато стратегията на контрапрограмиране и огромните инвестиции обикновено предвещават успех, случаят с "Мелания" във Великобритания изглежда показва, че дори добре финансирани и силно промотирани филми могат да се сблъскат с безразличието на публиката, когато темата или възприятието за нея не резонира с желания пазар.

Източник: The Guardian    
