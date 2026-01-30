Свят

Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида

30 януари 2026, 06:58
Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Жълт код за валежи и застудяване в петък

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава

След свлачището в Сицилия град виси на ръба:

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

САЩ се готвят за нова зимна буря, предаде Франс прес. Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина. Те ще започнат от петък. 

В допълнение ще има и силен вятър.

Силна буря със значителни снеговалежи и поледици връхлита САЩ

Зимна буря блокира летища в САЩ
Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида.

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Невиждана от 30 години зимна буря удря САЩ

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, според специализирания сайт "PowerOutage". А някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.

Зимна буря парализира САЩ
Източник: Габриела Големанска, БТА    
