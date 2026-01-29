Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Д о общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за договорите, анексите, тонажа, зоните и платените цени за сметоизвозване в София. Това заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев пред журналисти преди заседанието на Столичния общински съвет (СОС). (*Видеото е архивно!)

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

По думите на Терзиев докладът отговаря на всички въпроси, поставени на предходното заседание на Столичния общински съвет. Той подчерта, че в документа са включени всички ключови данни за разходите и количествата отпадъци за 2024 и 2025 г., както и информация за постигнатите икономии.

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

Кметът посочи, че през 2025 г. разходите за сметоизвозване са намалени с около 1,7 млн. лв., а отчетеният тонаж е с близо 4% по-нисък, което по думите му се дължи на засиления контрол. Подобна тенденция се наблюдава и при едрогабаритните отпадъци.

Терзиев изрази очакване обществените дебати по темата за управлението на отпадъците да се водят на база на конкретни данни и факти. Той заяви, че ръководството на Столичната община е поело ангажимент все повече общински данни да бъдат публично достъпни, за да се осигури информиран и аргументиран диалог.

Терзиев: Ако тази практика не бъде спряна, София ще има голям проблем с отпадъка

По отношение на предстоящите действия кметът посочи, че за част от зоните за сметоизвозване се очакват съдебни решения, както и че предстои подготовка на обществени поръчки за договори, които изтичат през 2027 и 2028 г., като работата по тях ще започне по-рано, на база на натрупания опит от последните седем зони.

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

В заключение Васил Терзиев отбеляза, че системата за сметоизвозване в столицата вече преминава към нормален режим на работа. По думите му в почти всички райони е събран едрогабаритният отпадък и е възстановена нормалността в услугата.