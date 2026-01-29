България

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

До общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за тях, посочи столичният кмет

29 януари 2026, 11:55
Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)
Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни
Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.
КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ
Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава
Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас
Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)
Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

Д о общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за договорите, анексите, тонажа, зоните и платените цени за сметоизвозване в София. Това заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев пред журналисти преди заседанието на Столичния общински съвет (СОС). (*Видеото е архивно!)

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

По думите на Терзиев докладът отговаря на всички въпроси, поставени на предходното заседание на Столичния общински съвет. Той подчерта, че в документа са включени всички ключови данни за разходите и количествата отпадъци за 2024 и 2025 г., както и информация за постигнатите икономии.

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

Кметът посочи, че през 2025 г. разходите за сметоизвозване са намалени с около 1,7 млн. лв., а отчетеният тонаж е с близо 4% по-нисък, което по думите му се дължи на засиления контрол. Подобна тенденция се наблюдава и при едрогабаритните отпадъци.

Терзиев изрази очакване обществените дебати по темата за управлението на отпадъците да се водят на база на конкретни данни и факти. Той заяви, че ръководството на Столичната община е поело ангажимент все повече общински данни да бъдат публично достъпни, за да се осигури информиран и аргументиран диалог.

Терзиев: Ако тази практика не бъде спряна, София ще има голям проблем с отпадъка

По отношение на предстоящите действия кметът посочи, че за част от зоните за сметоизвозване се очакват съдебни решения, както и че предстои подготовка на обществени поръчки за договори, които изтичат през 2027 и 2028 г., като работата по тях ще започне по-рано, на база на натрупания опит от последните седем зони.

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

В заключение Васил Терзиев отбеляза, че системата за сметоизвозване в столицата вече преминава към нормален режим на работа. По думите му в почти всички райони е събран едрогабаритният отпадък и е възстановена нормалността в услугата.

Източник: БТА/Николета Василева    
Последвайте ни
Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
Повечето малки SUV се оказват не напълно сигурни за пътниците

Повечето малки SUV се оказват не напълно сигурни за пътниците

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

България Преди 10 минути

Той е произвел изстрели в сряда вечер със законно притежаван газов пистолет

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Пари Преди 25 минути

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

Снимката е илюстративна

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Свят Преди 44 минути

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

България Преди 1 час

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Свят Преди 1 час

Част от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

България Преди 1 час

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 27 януари

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

България Преди 1 час

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

Снимката е илюстративна

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Свят Преди 2 часа

NHS и Mayo Clinic призовават хората да действат възможно най-скоро

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Свят Преди 2 часа

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Свят Преди 2 часа

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар заяви, че Тръмп "много ясно е дал да се разбере, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила".

<p>Край&nbsp;на кървавата империя за милиарди след екзекуцията на 11&nbsp;членове на мафиотско семейство</p>

Китай екзекутира 11 членове на мафиотско семейство от Мианмар

Свят Преди 2 часа

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество

Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Те са внесени от „Възраждане“ и от ПП-ДБ

"Губим катастрофално": Шефът на киберсигурността на ЕС предупреждава, че защитата на Европа изостава

"Губим катастрофално": Шефът на киберсигурността на ЕС предупреждава, че защитата на Европа изостава

Свят Преди 3 часа

Европа инвестира сериозно в сигурността, но недостатъчно в киберзащитата, казва ръководителят на киберагенцията на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Амбър Хърд с коментар за делото с Джони Деп: Загубих способността си да говоря

Edna.bg

Карта за фитнес вместо цветя за Свети Валентин: мил жест или груб намек?

Edna.bg

Невиждана драма изхвърли Реал Мадрид от топ 8 в ШЛ

Gong.bg

Гледахте на живо: Пресконференция след Изпълкома на БФС

Gong.bg

Отстраниха двама агенти, за които се твърди, че са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Nova.bg

Февруари идва със сняг

Nova.bg