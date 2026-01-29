Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Д атският външен министър заяви, че е „по-оптимистично настроен“ след началото на техническите разговори със Съединените щати за Гренландия.

„Вчера във Вашингтон се проведе първата среща на ниво висши служители по въпроса за Гренландия“, каза Ларс Льоке Расмусен пред журналисти по време на среща на ЕС в Брюксел.

„Тя премина добре, в много конструктивна атмосфера и тон, като са планирани и нови срещи. Не може да се каже, че въпросът е решен, но развитието е положително“, добави той, цитиран от АФП.

Датският външен министър за Гренландия: Заплахата остава

Тристранните разговори се провеждат, след като миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от заплахите си да завземе автономната арктическа територия на държава членка на ЕС и НАТО – Дания.

„Имаше сериозно отклонение. Напрежението ескалираше, но сега отново сме на правия път. Днес съм малко по-оптимистичен, отколкото преди седмица“, заяви Расмусен.

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласнаха трансатлантическия съюз към най-дълбоката му криза от години.

Непредсказуемият американски презиндет отстъпи от желанието си да поеме контрол над Гренландия, след като заяви, че е постигнал „рамково“ споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за осигуряване на по-голямо американско влияние.

Конкретни детайли обаче изглежда не са договорени, като властите в Дания и Гренландия отказват да обсъждат каквото и да било предаване на суверенитет.

„Многократно съм заявявал, че ние, разбира се, споделяме опасенията на САЩ за сигурността в Арктика и искаме този въпрос да бъде решен в тясно сътрудничество“, подчерта Расмусен.

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

Като част от компромиса с Вашингтон се очаква НАТО да засили дейността си в Арктика, а Дания и Гренландия биха могли да предоговорят договора от 1951 г. за разполагането на американски войски.