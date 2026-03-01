България

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

1 март 2026, 17:19
Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов
Източник: БТА

П очина депутатът от „Възраждане” Славчо Крумов.

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в своя Facebook профил.

"Славчо Крумов, депутат на "Възраждане" от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! Ще ни липсваш много.............", пише Костадинов.

Славчо Крумов беше депутат от София и активен член на партия „Възраждане“, като неговата загуба е тежък удар за политическата сила. В момента няма допълнителна информация относно причината за неговата смърт.

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран
Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

