Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

П очина депутатът от „Възраждане” Славчо Крумов.

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в своя Facebook профил.

"Славчо Крумов, депутат на "Възраждане" от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! Ще ни липсваш много.............", пише Костадинов.

Славчо Крумов беше депутат от София и активен член на партия „Възраждане“, като неговата загуба е тежък удар за политическата сила. В момента няма допълнителна информация относно причината за неговата смърт.