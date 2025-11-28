Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати разговаряха с властта, направиха предложения

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

Р аботодатели и синдикати се срещнаха в петък (28 ноември) с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

След срещата Петкова обобщи резултатите.

"Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите. Предстои в следващите дни да ги разгледаме в Министерството на финансите. Следващата седмица ще обсъдим конкретните мерки, които се предлагат. Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни тя.

По думите на председателя на ресорната комисия Делян Добрев, ако има разбирателство, ще бъде внесен допълнителен доклад за преразглеждане на трите бюджета, приети на първо четене в пленарна зала.

"Имаме достатъчно време до края на годината да приемем държавната план-сметка, допирните точки между работодатели и синдикати са повече от очакваното. Ще продължим да работим докато не намерим консенсус и баланс", посочи той, цитиран от NOVA.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев изрази надежда за обединение около бюджетни промени, които да удовлетворяват работещите и частния сектор с цел запазване на доходите и конкурентноспособността, без да се ощетява администрацията.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи, че възможният компромис може да се направи по няколко начина.

"Протестите ни целят увеличение на заплатите. Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", разкри той.

Бюджетът за 2026 г. не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.