Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

М айката на Николай Златков, който бе открит мъртъв край връх Околчица, публикува във фейсбук спомени за миналия си рожден ден, посветени на сина ѝ и загубата на домашните им любимци. В поста тя описва празника с близки и приятели, както и трагедията, която е последвала.

В публикацията си тя отбелязва, че този рожден ден е „празен, лишен от смисъл и болезнено различен“ от миналата година, когато е била заедно със своя син Николай, приятели и семейството. Спомня си как са празнували на хижа, заедно с Ники, Сашо, Иво, Ивей, Пламен, Дечо, както и Деян с приятелката му.

Тя разказва за топлата атмосфера, смеха и готвенето от Николай, който е приготвил няколко ястия, включително любимите ѝ сърми. Друг приятел е направил две торти без захар, а Ники е споделил своя „специален“ сладолед с присъстващите, който никой не е изял.

В поста се споменават и загиналите домашни любимци, кучетата Дурин и Один, както и котката Тара, за която майката се надява да е оцеляла.

„Светлината си отиде от този свят. И на всички нас, които ги познавахме истински, ни остава мъката да живеем в свят, който изглежда лишен от смисъл“, пише тя. В същото време майката изразява благодарност, че е била майка на Николай, когото описва като „силен, мъжествен, честен и достоен човек, с интелект и способности, които малко хора притежават“.

Публикацията завършва с послание за свободата и чистотата на сърцето, цитирано на английски: „Boundless and inexpressible ultimate freedom is to be found only by those purest of heart. Fearless and gentle, be wise and limitless!“.