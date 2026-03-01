Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Н иколай Младенов публикува актуална информация в профила си във Facebook относно ситуацията в Обединените арабски емирства след извършената иранска атака. Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната, предава NOVA.

„Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития. Министерството на отбраната обяви снощи, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук.

⇒ От 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето.

⇒ От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.

Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт”.

По думите му извършеното нападение е „грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона”. Той допълни още: „Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини”.

Към момента ситуацията в ОАЕ се определя като стабилна. „Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет”, посочва Младенов.

В края на своето обръщение той отправи апел към гражданите: „Моля всички да разчитат само на официални източници и не се поддавайте на слухове. Благодаря ви за подкрепата и разбирането”.

Малко по-късно Младенов публикува нов пост с още подробности спрямо ситуацията в Обединените арабски емирства.

"Ето още малко актуална информация. Днес, на втория ден от иранската атака, която започна на 28 февруари 2026 г., въздушните сили и системите за ПВО на ОАЕ са се справили с огромен брой заплахи: общо 165 балистични ракети, 2 крилати ракети и 541 ирански дрона.

Само сутринта днес са унищожени 20 балистични ракети (8 са паднали в морето), 2 крилати ракети и 311 дрона. За съжаление, 21 дрона са улучили граждански цели.

От началото на атаката 165 балистични ракети са изстреляни, от които 152 са унищожени, 13 са паднали в морето. 2 крилати ракети и двете са унищожени. 541 дрона, от които 506 са прихванати и унищожени, 35 са паднали на територията на ОАЕ и причинили материални щети, за съжаление и човешки жертви: 3 загинали (пакистанец, непалец и бангладешец) и 58 са с леки наранявания (от различни националности: ОАЕ, Египет, Етиопия, Филипини, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан и Афганистан)", пише той.