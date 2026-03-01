Свят

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

1 март 2026, 15:45
Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет
Източник: БТА

Н иколай Младенов публикува актуална информация в профила си във Facebook относно ситуацията в Обединените арабски емирства след извършената иранска атака. Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната, предава NOVA.

„Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития. Министерството на отбраната обяви снощи, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук.

⇒ От 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето.
⇒ От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.

Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт”.

По думите му извършеното нападение е „грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона”. Той допълни още: „Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини”.

Към момента ситуацията в ОАЕ се определя като стабилна. „Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет”, посочва Младенов.

В края на своето обръщение той отправи апел към гражданите: „Моля всички да разчитат само на официални източници и не се поддавайте на слухове. Благодаря ви за подкрепата и разбирането”

Малко по-късно Младенов публикува нов пост с още подробности спрямо ситуацията в Обединените арабски емирства.

"Ето още малко актуална информация. Днес, на втория ден от иранската атака, която започна на 28 февруари 2026 г., въздушните сили и системите за ПВО на ОАЕ са се справили с огромен брой заплахи: общо 165 балистични ракети, 2 крилати ракети и 541 ирански дрона.

Само сутринта днес са унищожени 20 балистични ракети (8 са паднали в морето), 2 крилати ракети и 311 дрона. За съжаление, 21 дрона са улучили граждански цели.

От началото на атаката 165 балистични ракети са изстреляни, от които 152 са унищожени, 13 са паднали в морето. 2 крилати ракети и двете са унищожени. 541 дрона, от които 506 са прихванати и унищожени, 35 са паднали на територията на ОАЕ и причинили материални щети, за съжаление и човешки жертви: 3 загинали (пакистанец, непалец и бангладешец) и 58 са с леки наранявания (от различни националности: ОАЕ, Египет, Етиопия, Филипини, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан и Афганистан)", пише той.

Николай Младенов Обединени арабски емирства Иранска атака Противовъздушна отбрана Балистични ракети Дронове Ситуация със сигурността Нарушение на суверенитета Материални щети Човешки жертви
Последвайте ни
1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 17 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 22 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 18 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Свят Преди 42 минути

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 1 час

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 2 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Как реагираха &quot;Хамас&quot; и &quot;Хизбула&quot; на убийството на аятолах Али Хаменей</p>

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 2 часа

"САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия"

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 2 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 3 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 3 часа

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

България Преди 3 часа

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Свят Преди 3 часа

Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Свят Преди 3 часа

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 4 часа

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

<p>Иран иска &quot;отмъщение&quot;</p>

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Свят Преди 4 часа

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

България Преди 4 часа

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Любопитно Преди 5 часа

Евгений Генчев с разказ за кариерата и личния си живот в „Мон Дьо: Храмът на историите“

<p>САЩ изчерпват запасите си от ПВО ракети в Близкия изток</p>

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Свят Преди 5 часа

Администрацията вече е изразходвала значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана в операциите срещу Иран и неговите прокси-групи

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 5 часа

На място са пристигнали екипи на пожарната

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

Селтик навакса два гола пасив в дербито с Рейнджърс

Gong.bg

Футболът в Катар спря, провеждането на "Финалисима" е под въпрос

Gong.bg

В Близкия изток има около 1400 български туристи, заминали с туроператори

Nova.bg

Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната

Nova.bg