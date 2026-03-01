Свят

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той

1 март 2026, 22:32
Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон
Източник: Getty Images

Ф ранция ще повиши своята отбранителна готовност в Близкия изток, за да защити своите граждани и бази там и да подкрепи държавите от региона, които са обект на ирански удари в отговор на израелско-американската офанзива, обяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

„Всичко това ни води до повишаване на нашата готовност и отбранителна подкрепа, за да бъдем до онези, с които имаме договори за отбрана“, заяви държавният глава в началото на второто заседание на Съвета по отбрана, посветено на конфликта в Иран, в рамките на два дни.

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той, като намекна за възможно увеличаване на френските военни средства, разположени в региона.

Всички държави от Залива са били обект на ирански удари, включително Обединените арабски емирства, където хангар на френска база също е бил засегнат при атака с дрон на пристанището в Абу Даби без да има жертви, припомни Еманюел Макрон.

Франция също така се организира, за да може да репатрира своите граждани веднага щом въздушните пространства бъдат отворени, добави той.

„Готови сме да пристъпим към евакуации на нашите сънародници, които поискат това, когато ситуацията позволи“, беше заявила по-рано говорителката на правителството Мод Брежон.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
