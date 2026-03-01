България

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

1 март 2026, 16:45
О т вчера сутринта сме в комуникация с туроператори, за да разберем къде и колко организирани и индивидуални туристи се намират в Близкия Изток. За момента има 1397 организирани туристи  - най-голям е броят им в Дубай и Йордания. Това заяви Ирена Георгиева, служебен министър на туризма.

"Актуализираме списъка с хотелите, където се намират организираните туристи, получаваме информация и за индивидуални туристи", добави Георгиева. "На страницата на МТ ще подаваме ежедневно информация за това какво прави държавата. Лично съм разговаряла с тур операторите, има големи групи в Дубай, настроенията са различни, има хора, изразяващи безпокойство, така има и такива, които искат да си изкарат програмата, която са заплатили до края", добави министърът.

Източник: БТА

"Има наши сънародници, които са блокирани на Малдивите, Сейшели, Оман, вероятно и в други части, които не могат да се приберат. Не препоръчваме да се провеждат самоволни опити и индивидуални възможности в региона за напускане на дадена страна, защото имаме вече такива сигнали. Основна точка е безопасност и сигурност на гражданите", добави Георгиева.

МВнР призова българите да не пътуват към Близкия изток

От МВнР заявиха, че са в контакт с посланиците от региона, получават от тях информация от първа ръка. Поддържаме контакти и с чужди представители по координация на усилията.

Министър Нейнски вече проведе два телефонни разговора с нейни колеги от Израел и Кувейт, до края на деня ще говори и с още трима нейни колеги от страни в региона на Близкия изток. Утре също ще има разговори.

Най-тежка е ситуацията в Израел, Иран, ОАЕ. По-спокойна е обстановката в Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Йордания, Ливан, съобщиха още от МВнР. 

"Кризисният щаб работи денонощно", заяви директорът на дирекция Ситуационен център Таня Димитрова. "За 24 часа днес са обработени над 150 имейла само за ОАЕ и над 150 обаждания на телефоните. Към тези туристи, които имаме в емирствата, имаме в Йордания, Израел, Катар, Бахрейн, имаме и туристи, засегнати от  кризата, намиращи се в Малдивите, Шри Ланка, Тайланд, Танзания и в Индия.  Търсим най-сигурни начини да намерим възможност когато има такава ескалация в региона, да съдействаме на гражданите", посочи Димитрова. 

"Препоръчваме на гражданите да стоят на сигурно място и да не се излиза на открито пространство и да се поддържа връзка с нашите мисии в региона", каза още Димитрова. 

"До момента няма информация за нито един пострадал, загинал български гражданин, свързан със събитията в момента", заяви Николай Ванчев, директор на консулската служба.

"819 краткосрочно пребиваващи в Дубай са се заявили, 345 дългосрочно пребиваващи са се заявили като присъствие на място. Гражданите имат достъп до храна, настанени са, и изчакват на място колко време ще продължи ситуацията. Както се посочи това се очаква да продължи 4 дена, така че очакваме да видим дали тази прогноза ще се сбъдне", каза Ванчев.

"Имаме един самолет на летище Дубай, капацитетът му е запълнен в момента. Говорено е с държавния оператор, правителственият самолет е на разположение, имаме готовност при приключване на кризата и отваряне на въздушните пространства, да ползваме капацитета за съдействие на гражданите по места", каза още Ванчев.

Източник: БГНЕС    
