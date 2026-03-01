Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

А ятолах Али Хаменей беше едва вторият върховен лидер на Ислямска република Иран, създадена през април 1979 г.

Той пое властта от основателя на режима, аятолах Рухолах Хомейни, след смъртта му през юни 1989 г., малко повече от десет години след революцията. Върховният лидер на Иран има последната дума по всички ключови държавни въпроси.

Следователно смъртта на Хаменей, след почти 37 години начело на страната, бележи изключително важен преход, пише Sky News.

Who's in charge of Iran now - and who will be its new leader?



Sky News explains ⬇️https://t.co/JPppViBIhT — Sky News (@SkyNews) March 1, 2026

Кои висши служители бяха убити?

Освен Хаменей, няколко високопоставени представители на властта също са били убити при въздушни удари на САЩ и Израел.

Сред тях са началникът на щаба на иранската армия генерал Абдол Рахим Мусави и министърът на отбраната генерал Азиз Насирзаде.

Загинал е и генерал-майор Мохамад Пакпур, който пое поста върховен командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, след като Израел уби предишния му командир миналия юни. Сред жертвите е и Али Шамхани, висш съветник по сигурността на Хаменей.

Иранските медии съобщиха, че дъщерята, внукът, зетят и снахата на Хаменей също са били убити.

От своя страна Израелските отбранителни сили твърдят, че са ликвидирали Салех Асади, началник на дирекция „Разузнаване“ към командването за извънредни ситуации „Хатам ал-Анбия“, Мохамад Ширази, началник на военното бюро, Хосейн Джабал Амелян, ръководител на SPND (Организация за отбранителни иновации и изследвания), както и Реза Мозафари-Ния – бивш ръководител на SPND и бивш заместник-министър на отбраната.

Какво следва за Иран?

Сформиран е тричленен временен съвет, който ще управлява страната в съответствие със законите на Ислямската република.

В състава му влизат реформисткият президент на Иран Масуд Пезешкиан и твърдолинейният ръководител на съдебната власт Голамхосеин Мохсени Еджей.

В него ще участва и юристът Алиреза Арафи – член на иранския Съвет на пазителите и ръководител на Басидж, доброволческа паравоенна структура.

Ръководителят на службата по сигурността на Иран Али Лариджани заяви, че съветът ще бъде сформиран в неделя.

„Бяхме подготвени за подобни моменти и имаме планове за всички сценарии, дори за времето след мъченическата смърт на почитания Имам Хаменей“, каза Мохамад Багер Калибаф, председател на иранския парламент. Той добави: „Ще видите, че след като бъде сформиран съветът на ръководството, силата и почтеността на длъжностните лица, отбранителните сили и народа ще бъдат отвъд всяко въображение.“

Кой ще избере новия върховен лидер?

Докато временният съвет ще управлява страната, 88-членният орган, известен като Асамблея на експертите, трябва да избере новия върховен лидер. Според иранското законодателство това следва да стане възможно най-скоро.

Органът се състои от шиитски духовници, избирани на всеки осем години, чиито кандидатури се одобряват от конституционния надзорен орган – Съвет на пазителите. Съветът е известен с дисквалифицирането на кандидати. През март 2024 г. той забрани на бившия президент Хасан Рухани да участва в изборите за Асамблеята на експертите.

Сравнително умерен политик, Рухани постигна ядреното споразумение – Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA) – със световните сили през 2015 г., от което САЩ, под ръководството на Доналд Тръмп, впоследствие се оттеглиха.

Кой може да наследи Хаменей?

Съгласно иранската система на вилаят-е факих – настойничество на ислямския юрист – върховният лидер трябва да бъде висш духовник с религиозна и политическа власт.

Влиянието на Хаменей често се упражняваше чрез тесен кръг доверени съветници. Не е ясно обаче колко от тях са оцелели, а публично никога не е било документирано той да е посочил свой наследник.

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност.

Въпреки това е описван като своеобразен „пазител на портата“ към баща си.

Моджтаба Хаменей е учил при консервативни духовници в семинариите в град Кум и често е определян като твърдолинеен с тесни връзки с Революционната гвардия. Смяташе се, че бившият президент Ебрахим Раиси може да се кандидатира за върховен лидер, но той загина при хеликоптерна катастрофа през май 2024 г.

Възможна ли е смяна на режима?

Доналд Тръмп призова иранците да се възползват от възможността да свалят Ислямската република, обвинявана в убийството на десетки хиляди свои граждани през последните седмици.

Американският президент определи смъртта на Хаменей като „най-големия шанс за иранския народ да си върне страната“.

Той също така заяви, че много представители на Революционната гвардия, армията и другите сили за сигурност и полицията „вече не искат да се бият“.

Преди иранската революция страната е управлявана от монархия начело с шах.

Реза Пахлави, син на сваления през 1979 г. шах, който живее в САЩ, заяви: „Със смъртта (на Хаменей) Ислямската република на практика достигна своя край и много скоро ще бъде изпратена на бунището на историята.“

Всякакви опити за назначаване на наследник на Хаменей са „обречени на провал от самото начало“, добави Пахлави, като подчерта, че те няма да имат нито дълготрайност, нито легитимност.

Той призова иранските военни, правоохранителни и охранителни сили да се възползват от „последната си възможност да се присъединят към нацията“.