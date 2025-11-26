България

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Опозицията обвини управляващите, че искат да гласуват бюджетите на второ четене в почивката на НС

Обновена преди 6 минути / 26 ноември 2025, 11:50
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании
Поредица от протести блокират столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поредица от протести блокират столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)
ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие
МС отпусна коледни добавки към пенсиите

МС отпусна коледни добавки към пенсиите
Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента
България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

Д о скандал между опозицията и управляващите се стигна по време на зеседанието на Комисията по бюджет и финанси, което бе изтеглено по-рано.

Заседанието, на което трябва да бъдат разгледани на второ четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО), бе насрочено първоначално за 14.15 ч., но бе изместено по-рано, а именно - в почивката на депутатите.

Депутати от "Продължаваме Промяната" не позволиха на членовете ѝ да обсъдят и гласуват на второ четене план-сметките на НЗОК и общественото осигуряване. 

Опозицията обвини управляващите, че искат да гласуват бюджетите на второ четене в почивката на пленарното заседание. 

Венко Сабрутев от ПП-ДБ попита каква е причината да се вземе почивка в НС, за да се проведе извънредна бюджетна комисия и подчерта, че това е практика на хора, които се страхуват да има едно нормално заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Председателят на Комисията Делян Добрев обясни, че причината е, че от сутринта от ПГ на ПП-ДБ са поискали три почивки, за да може заседанието на комисията да продължи до късно тази вечер.

"Съжалявам, че ви се провали събитието, което планирахте", обърна се той към депутатите от ПГ на ПП-ДБ. 

Цончо Ганев от "Възраждане" отбеляза: "Свиквате комисия в почивка за разглеждане на бюджети – за първи път се случва по такъв начин. Добре е да минете рекорда от 27 секунди и да ги претупаме." 

"Кой разпореди това безобразие", попита многократно лидерът на ПП Асен Василев и бе категоричен, че няма да се случи тази комисия по този начин. 

"Недей вика", обърна се към него заместник-председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев.

Източник: БГНЕС

"Няма по тъмно да приемате бюджета", каза още Василев и попита: "Толкова ли ви е страх?" 

Йордан Цонев от  "ДПС-Ново начало" отговори на Василев по следния начин: "Не ни е страх от нищо, започваме да работим! Виновни, че заседанието беше изтеглено по-рано сте вие. Оставете ни да работим. Вас този панаир няма да ви направи по-голям лидер". 

Напрежението достигна връхна точка, когато в опит да освободи заседанието от блокадата, депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев, предаде NOVA.

Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък и проектът на държавен бюджет. Въпреки кратките срокове между двете четения на трите бюджетни закона, има внесени много предложения.

От името на партии от опозицията са фиксирани коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на бройките в администрацията в следващите години, по-висок праг на регистрация по ДДС и допълнителни пари за фитосанитарен контрол.

Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

Според лидера на ГЕРБ причина за протестите не е недоволството по бюджета, а влизането на България в еврозоната.

"Протестите са хубаво нещо, това показва, че има демокрация. Когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и европейския банков съюз имаше точно такива протести, прегърнати от "Възраждане", ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато влизаме в еврозоната. Колкото и да се напъват, ще ви вкарам в еврозоната и от 1 януари. Нека да ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", заяви Борисов.

От опозицията повториха критиката си към план-сметката и обявиха протестна блокада на парламента, но подкрепена от част от работодателските организации.

Скандал между управляващи и опозиция разтърси Комисията по бюджет и финанси
44 снимки
бюджет скандал
бюджет скандал
бюджет скандал
бюджет скандал

"На екран пред МС ще гледаме Бюджетната комисия на живо. Иначе очакваме протестът да е доста голям и от бизнеса го подкрепиха, не всички, но доста голяма част. Протестът е неполитически, добре дошъл е всеки, който не иска да му бъркат в джоба с 600 лв за касичките на властта. Ще блокираме парламента - хората и бизнеса ще кажат какво мислят за този бюджет", коментира Асен Василев.

А след като Европейската комисия предупреди, че може да има несъответствие между планираните приходи и разходи за догодина, и изискванията на Европейския съюз, а дефицитът да премине над 3 процента - опозицията изрази притеснения, а управляващите успокоиха.

"Директно казват, че не вярват, че дефицитът ще бъде 3 процента. Преведено от брюкселски - бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще бъде 3%. Това е предупреждение, че може да влезем в процедура на свръхдефицит", предупреди още Василев.

Според лидера на "Възраждане" проблемът е, че управляващите нямат пари.

"Наистина не разбирам как ще вържат тази бюджетна рамка, може би с актуализация в средата на годината и изтегляне на нов външен дълг. Видяхте, че вчера ЕК ни предупреди. Още преди да сме влезли в клуба на богатите, който е клуба на фалиралите, ни казват, че имаме проблеми", подчерта Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.

Бойко Борисов не смята, че ЕК е отправила критики, а само е изнесла данни от свой доклад.

"Когато получим дерогацията за отбраната, тогава отиваме на 2,7% дефицит", обясни той.

Източник: БГНЕС, NOVA    
ДОО НЗОК бюджет
Последвайте ни

По темата

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

pariteni.bg
5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 7 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 7 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 7 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

Свят Преди 5 минути

Облечен в камуфлажна униформа, Мадуро каза: „Трябва да сме готови да защитим всеки сантиметър от тази благословена земя от империалистическа заплаха или агресия, независимо откъде идва тя“

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Любопитно Преди 24 минути

Коледните украси започнаха да се появяват по градските улици, парковете, обществените пространства и магазините още в началото на ноември

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Любопитно Преди 57 минути

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

Любопитно Преди 1 час

Звездата получава хонорар от 10 милиона долара от турска бижутерийна компания

<p>Тайният разговор между Уиткоф и Ушаков за мир в Украйна, разкрит от Bloomberg</p>

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Свят Преди 1 час

„Телефонният разговор, разкрит от Bloomberg, показва как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф дава указания на Кремъл за обсъждане на 28-точковия мирен план за Украйна преди посещението на Зеленски в Белия дом.

Три зодии променят живота си радикално през декември

Три зодии променят живота си радикално през декември

Любопитно Преди 1 час

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 1 час

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 1 час

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 1 час

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Технологии Преди 2 часа

Ще включи ли на задна предавка ЕС или ще продължи по план с решението да забрани продажбите на коли с ДВГ? Това е въпрос, от който зависи бъдещето на европейската автомобилна индустрия

Мащабни промени за шофьорите

Мащабни промени за шофьорите

България Преди 2 часа

Въвеждат електронни шофьорски книжки

<p>Собственикът на &quot;Мис Вселена&quot; продава конкурса: &quot;Писна ми&quot;</p>

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Свят Преди 2 часа

"Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение"

Почина съпругата на Ричард Брансън

Почина съпругата на Ричард Брансън

Свят Преди 2 часа

Брансън сподели в социалните мрежи, че Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Златен период: 5 зодии започват най-късметлийския си период от 26 ноември!

Edna.bg

Трагедия разтърси Англия: футболист се удави

Gong.bg

Това ли е новата звезда на германския футбол?

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg