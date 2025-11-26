Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Д о скандал между опозицията и управляващите се стигна по време на зеседанието на Комисията по бюджет и финанси, което бе изтеглено по-рано.

Заседанието, на което трябва да бъдат разгледани на второ четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО), бе насрочено първоначално за 14.15 ч., но бе изместено по-рано, а именно - в почивката на депутатите.

Депутати от "Продължаваме Промяната" не позволиха на членовете ѝ да обсъдят и гласуват на второ четене план-сметките на НЗОК и общественото осигуряване.

Опозицията обвини управляващите, че искат да гласуват бюджетите на второ четене в почивката на пленарното заседание.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ попита каква е причината да се вземе почивка в НС, за да се проведе извънредна бюджетна комисия и подчерта, че това е практика на хора, които се страхуват да има едно нормално заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Председателят на Комисията Делян Добрев обясни, че причината е, че от сутринта от ПГ на ПП-ДБ са поискали три почивки, за да може заседанието на комисията да продължи до късно тази вечер.

"Съжалявам, че ви се провали събитието, което планирахте", обърна се той към депутатите от ПГ на ПП-ДБ.

Цончо Ганев от "Възраждане" отбеляза: "Свиквате комисия в почивка за разглеждане на бюджети – за първи път се случва по такъв начин. Добре е да минете рекорда от 27 секунди и да ги претупаме."

"Кой разпореди това безобразие", попита многократно лидерът на ПП Асен Василев и бе категоричен, че няма да се случи тази комисия по този начин.

"Недей вика", обърна се към него заместник-председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев.

"Няма по тъмно да приемате бюджета", каза още Василев и попита: "Толкова ли ви е страх?"

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" отговори на Василев по следния начин: "Не ни е страх от нищо, започваме да работим! Виновни, че заседанието беше изтеглено по-рано сте вие. Оставете ни да работим. Вас този панаир няма да ви направи по-голям лидер".

Напрежението достигна връхна точка, когато в опит да освободи заседанието от блокадата, депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев, предаде NOVA.

Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък и проектът на държавен бюджет. Въпреки кратките срокове между двете четения на трите бюджетни закона, има внесени много предложения.

От името на партии от опозицията са фиксирани коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на бройките в администрацията в следващите години, по-висок праг на регистрация по ДДС и допълнителни пари за фитосанитарен контрол.

Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

Според лидера на ГЕРБ причина за протестите не е недоволството по бюджета, а влизането на България в еврозоната.

"Протестите са хубаво нещо, това показва, че има демокрация. Когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и европейския банков съюз имаше точно такива протести, прегърнати от "Възраждане", ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато влизаме в еврозоната. Колкото и да се напъват, ще ви вкарам в еврозоната и от 1 януари. Нека да ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", заяви Борисов.

От опозицията повториха критиката си към план-сметката и обявиха протестна блокада на парламента, но подкрепена от част от работодателските организации.

"На екран пред МС ще гледаме Бюджетната комисия на живо. Иначе очакваме протестът да е доста голям и от бизнеса го подкрепиха, не всички, но доста голяма част. Протестът е неполитически, добре дошъл е всеки, който не иска да му бъркат в джоба с 600 лв за касичките на властта. Ще блокираме парламента - хората и бизнеса ще кажат какво мислят за този бюджет", коментира Асен Василев.

А след като Европейската комисия предупреди, че може да има несъответствие между планираните приходи и разходи за догодина, и изискванията на Европейския съюз, а дефицитът да премине над 3 процента - опозицията изрази притеснения, а управляващите успокоиха.

"Директно казват, че не вярват, че дефицитът ще бъде 3 процента. Преведено от брюкселски - бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще бъде 3%. Това е предупреждение, че може да влезем в процедура на свръхдефицит", предупреди още Василев.

Според лидера на "Възраждане" проблемът е, че управляващите нямат пари.

"Наистина не разбирам как ще вържат тази бюджетна рамка, може би с актуализация в средата на годината и изтегляне на нов външен дълг. Видяхте, че вчера ЕК ни предупреди. Още преди да сме влезли в клуба на богатите, който е клуба на фалиралите, ни казват, че имаме проблеми", подчерта Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.

Бойко Борисов не смята, че ЕК е отправила критики, а само е изнесла данни от свой доклад.

"Когато получим дерогацията за отбраната, тогава отиваме на 2,7% дефицит", обясни той.