Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

И рански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс.
"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА.
Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички.