Свят

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА

1 март 2026, 21:46
Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран
Източник: БТА/AP

И рански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА.

Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички. 

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран
Източник: Габриела Големанска/БТА    
Въздушни удари Болница Техеран Ирански медии Болница Ганди Атака Отломки Инвалидни колички Конфликт Медийни съобщения
Последвайте ни

По темата

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Германия, Франция и Великобритания готови за

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

pariteni.bg
Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 23 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 1 ден
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 23 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

България Преди 2 часа

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

България Преди 3 часа

Министърът каза, че има план как да работи във връзка с изборите и планът е стартирал

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 5 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 5 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

България Преди 6 часа

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Свят Преди 6 часа

Иранската новинарска агенция ИЛНА по-рано днес съобщи, че 69-годишният бивш лидер е бил убит при въздушен удар в Техеран

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Свят Преди 6 часа

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 7 часа

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 7 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 7 часа

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 7 часа

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 8 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Как реагираха &quot;Хамас&quot; и &quot;Хизбула&quot; на убийството на аятолах Али Хаменей</p>

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 8 часа

"САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия"

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 8 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 8 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

Кристиано Роналдо с контузия, спешно минава прегледи

Gong.bg

Стойчо Стоилов с реакция след смъртта на Георги Велинов

Gong.bg

Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР

Nova.bg

САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)

Nova.bg