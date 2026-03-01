Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

И рански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА.

Gandhi Hospital in Tehran, U.S. and Israeli forces bombed today.



pic.twitter.com/4vqLNTBI5K — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) March 1, 2026

Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички.