Кабинетът оттегли Бюджет 2026

П равителството оттегля проектобюджета за 2026 година и иска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати.

"Заедно с колегите от мнозинството имахме доста сериозен и важен политически разговор. Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори", заяви премиерът Росен Желязков на извънреден брифинг в Народното събрание.

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

"Имаме нужда от стабилност и от увереност в навечерието на влизането на България в еврозоната. Длъжни сме да направим този процес ясен, неотменим и да дадем увереност на обществото, че страната се управлява умело", добави той и допълни, че отново ще седнат на масата на разговорите и ще се опитат да възстановят диалога със синдикати и работодатели.

"Трябва да намерим златното сечение и съм сигурен, че в разговор със синдикати и работодатели можем да го постигнем разбирателство през месец декември", подчерта той.

Премиерът поздрави полицията за професионализма, демонстриран по време на протеста снощи.

"Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори. С г-жа Петкова още тази седмица ще направим необходимите стъпки за това да поканим и работодатели, и синдикати, за да започнем отново този процес", съобщи още Желязков.

Премиерът даде да се разбере, че друго освен коалиционно правителство, скоро няма да има.

По-рано председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет.

Политическите реакции след новината за оттеглянето на бюджета

Малко след като стана ясно, че кабинетът оттегля Бюджет 2026, а премиерът Росен Желязков кани социалните партньори на разговори, дойдоха и първите коментари от кулоарите на парламента.

"Това са добри новини. Това е победа, защото това беше най-лошият бюджет от Жан Виденов насам", заяви в депутатът от ПП-ДБ и член на Комисията по бюджет и финанси Мартин Димитров

По думите му от ПП-ДБ ясно осъзнават, че "трудното предстои".

"Най-важните неща за нас са да няма увеличение на пенсионната осигуровка с 10%, както беше предложено. Според нас те не трябва да се увеличават въобще. Да няма увеличение на данъка върху дивидентите, да отпадне "сивото". И един много важен въпрос: да започнат реформите", подчерта той.

Той отбеляза също, че "коалицията е категорична опозиция на това управление, но са готови по бюджета".

"От първия момент даваме своите предложения и идеи, така че ще бъдем отново конструктивни по тази тема, тъй като искаме бюджет, който да не удря средната класа и да не води война с бизнеса", категоричен бе Димитров.

От своя страна председателят на СДС Румен Христов коментира, че "решението на Бойко Борисов за оттеглянето на бюджета е - нормално".

"Той е лидер на мнозинството и отговаря за това, което се случва в правителството и в парламента. Той е човек с огромен опит и усет за нещата, които се случват в страната, и според мен е взел това решение много правилно", подчерта той.

Румен Христов изтъкна, че "не знае дали ще се вземат предвид всички предложения на опозицията", коментирайки въпроса как ще подходи оттук-нататък опозицията. "Опозицията не носи отговорността за бюджета и за това как ще бъдат събрани средствата в него. Аз лично съм заявявал моите резерви по отношение на данък дивидент многократно, както и за увеличаването на вноските. Всъщност ние търсим възможност да намалим трансфера от държавния бюджет към НОИ, но може би добра стъпка беше тази година да е 1%. Примерно следващата година да бъде 0%, а през 2028 г. да бъде още 1% — тоест повишението да стане плавно", подчерта той.

И припомни, че СДС има трима народни представители. "Да не забравяме, че аз съм десен човек, лидер на дясна партия, и нашата дългогодишна практика е да се даде възможност на бизнеса да натрупа капитал и да заработи по-ефективно", посочи той.

Христов припомни, че България става член на еврозоната от 1 януари. "Еврозоната ще бъде примамлив фактор за привличане на инвестиции. Ако имахме и 5% данък дивидент - това щеше да бъде допълнителен стимул. Тоест поне за следващата година да беше запазен 5% този данък, защото съм убеден, че увеличаването няма да доведе до по-голяма събираемост. Практиката е такава — при ниски данъци имаш висока събираемост, при по-високи данъци се търсят начини за заобикаляне", обясни той.

Кметът на София Васил Терзиев също коментира оттеглянето на първия държавен бюджет в евро.

"Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета", написа той във Facebook.

"Насилието по време на протестите е недопустимо, а снощните провокации не са успели да обезсмислят каузата на недоволните граждани", допълва Терзиев.

Според него основният проблем остава предложението за държавен бюджет, което „не отразява нуждите на хората“. Той критикува и начина, по който е бил разглеждан проектът, като определи подхода като опит за бързо приемане „без дебат“.

Кметът призова народните представители да чуят исканията на протестиращите. „Доверието не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог“, посочи той.

В позицията си Терзиев подчерта, че свободата на гражданите да изразяват мнение, включително силно несъгласие, е основен принцип на демокрацията и трябва да бъде защитена. „Винаги съм вярвал, че трябва да пазим тази свобода“, пише столичният кмет.

Протест срещу приемането на бюджета имаше вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Отново вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., както и този на държавното обществено осигуряване, а за днес е насрочено заседание, на което да се разгледа проектобюджетът на държавата за догодина.