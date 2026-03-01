България

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече

1 март 2026, 08:43
Б ългарски граждани, намиращи се в районите на конфликта в Близкия изток, разказват за ежедневието си и мерките, които предприемат за безопасност. 

  • Българка в Катар: Всеки би искал да напусне страната, но нямаме тази възможност

Над 11 000 българи живеят в района на ескалиращия конфликт в Близкия изток, сочат данните на българските власти. Ответните удари на Иран не подминаха и Катар, където в ранните часове на днешния ден са регистрирани нови атаки, а страната остава в състояние на повишена тревога.

Йорданка Димитрова, която живее в столицата Доха, съобщи в ефира на NOVA, че новите нападения са започнали около 7:30 ч. местно време. „Атаките са продължили и през нощта. В момента е спокойно, но преди минути получихме съобщение от правителството, че трябва да останем вкъщи или на закрито място и да избягваме всички обществени места”, разказа тя.

По думите ѝ към момента няма информация за загинали на територията на Катар, но има данни за ранени граждани. Тя добави, че според излъчената информация по местните телевизии, нови атаки са били насочени и към Дубай и Бахрейн.

  • Блокиран транспорт и липса на път за евакуация

Ситуацията в Катар е силно усложнена от пълното преустановяване на въздушния транспорт. „Въздушното пространство е затворено и всички полети са отменени. Възможност за евакуация за момента не виждам да се появи”, сподели Димитрова.

Единственият сухопътен път за излизане от страната е границата със Саудитска Арабия, но според българката това в момента е „опасно действие”. Тя подчерта, че въпреки малката си територия, Катар се опитва да се погрижи за сигурността на всички хора, включително и на многобройните туристи в страната.

  • Притесненията на българската общност

Йорданка Димитрова поддържа постоянна връзка с други сънародници в Доха. „Всеки би искал да напусне страната заради конфликта, който се разраства, но такава възможност не виждам”, обясни тя.

Въпреки напрежението, жителите в региона се надяват на бързо дипломатическо решение. „Вярвам, че дипломатически ще бъде намерено решение на този проблем в най-скоро време, тъй като засяга доста държави”, заключи Йорданка Димитрова.

  • Как българи се оказаха блокирани в Обединените арабски емирства?

В полунощ в Дубай бе обявена тревога заради масирани ракетни атаки и нападения с дронове. Милен Чолаков, който се намира в града, разказа как е преминала нощта и каква е обстановката в Обединените арабски емирства в момента.

„Около 12 часа вечерта получихме предупреждение за ракетни атаки. Трябваше малко по-спешно да се евакуираме на рецепцията на хотела. Доста хора се събраха там, но в небето не се виждаха ракети”, сподели Чолаков. По-късно е станало ясно, че са извършени атаки над летището в Дубай и района на хотел „Бурж Ал Араб”.

По думите му всички ракети и дронове са били успешно прихванати от противовъздушната отбрана на Дубай. „Разбрахме, че само отломки са уцелили хотела и летището, а щетите са минимални”, допълни той.

Милен Чолаков категорично опроверга информацията, че емблематичната сграда „Бурж Халифа” е била ударена. „В момента в социалните мрежи има доста дезинформация – например, че „Бурж Халифа” е била ударена и че има спешна евакуация. Това не е вярно. Приятел беше там точно в момента, в който се появи тази информация, и потвърди, че не се случва нищо”, подчерта той. Българинът призова хората да се информират от сигурни източници, тъй като в момента се разпространяват много клипове, генерирани от изкуствен интелект.

Към този момент българските власти не са осъществили контакт със сънародниците ни в Дубай. „Никой от българските власти не се е свързал с нас досега. Изпратихме имейл до Външно министерство с информация къде се намираме и кога е полетът ни, но получихме само автоматичен протоколен отговор”, обясни Чолаков. Той добави, че ако се организира спешна евакуация, със сигурност биха се възползвали.

Въздушното пространство над Дубай остава затворено, а всички полети са отменени. Това е довело до препълване на хотелите с транзитни пътници и туристи. „Цените на стаите са на доста повишени нива. Нашият полет е на 3 март и имаме платен хотел дотогава, но ако небето не бъде отворено до два дни, ще имаме сериозен проблем”, сподели още Чолаков.

Въпреки напрежението, по улиците на Дубай няма паника. Такситата и доставките на храна продължават да работят, макар трафикът да е значително по-слаб от обичайното.

  • Рина Бакалов от Тел Авив: Падат ракети през половин час, имаше пропуск на „Железния купол“

Много тежка нощ под непрекъснат ракетен обстрел – така описа ситуацията в Израел българката Рина Бакалов в ефира на „Събуди се“. Тя се включи на живо от Тел Авив, след като в страната беше обявено извънредно положение.

„Много тежка нощ. Вчера от 8 часа имаше през половин час ракети. И то бяха доста силни, доста мощно – много изпратени наведнъж“, разказа тя.

По думите ѝ заради масирания обстрел се е стигнало и до пробив в системата за противоракетна отбрана „Железен купол“. „За съжаление имаше и пропуск на Железния купол. Една от ракетите имаше точно попадение в телавивски квартал със страшно много поражения на сгради, запалени кули и в крайна сметка една жертва – жена. Имаше над 45 ранени, потърсили помощ в болниците“, заяви Бакалов.

Най-тежките моменти са били около 8:30 и 10:00 часа вечерта. „10 часа беше най-тежко. След това ставахме още няколко пъти, но беше малко по-спокойно. А сутринта от 6 часа – непрекъснато. За сега излязохме за първи път от бомбоубежищата преди 10 минути“, допълни тя.

Според нея атаките не са ограничени само до един район. „Това, което мога да кажа, е, че из цялата страна се изпращат ракети от Иран. Най-вероятно може би най-много към Тел Авив, въпреки че има и към Йерусалим, има и към Хайфа, има и на юг – в градовете около Беер Шева. Но се прихваща всичко. Просто вчера, тъй като беше много голямо количество ракети изстреляни наведнъж, затова куполът пропусна и една не беше хваната“, обясни тя.

По думите ѝ местните коментатори свързват ескалацията с разпространената информация за смъртта на върховния лидер на Иран. „Най-вероятно днес цял ден ще има такива атаки непрекъснато“, каза Бакалов.

Очакванията ѝ са обстрелът да продължи, макар и с по-малък интензитет. „Предположението е, че няма да бъдат такива големи количества, защото може би няма да могат през деня, но по една, две, шест – когато имат възможност, за да поддържат огъня“, посочи тя.

В Израел живее голяма българска общност, а контактът между сънародниците е постоянен. „Поддържаме със страшно много хора контакт – много приятели, близки, познати. Много хора ми се обаждат за съвет какво да правят“, разказа Бакалов.

Към този момент обаче не се обсъжда евакуация. „Все още не мислим за никакви евакуации, а и не е възможно. Небето на Израел е затворено и не се знае въобще кога може да се осъществи такова нещо“, обясни тя.

Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече. „Надяваме се това да бъде още няколко дни и след това нещата да се поуспокоят. Но, както казват всички – войната знаем само кога започва. Така че дано този път да приключи по-скоро“, завърши Рина Бакалов в ефира на „Събуди се“.

По темата

