УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Д етският фонд на ООН (УНИЦЕФ) изрази днес дълбока загрижененост от бомбардировките в Иран, съобщи ДПА.

„Има съобщения за нападения срещу училища в Иран, включително девическо училище в Минаб“, заяви германският офис на организацията в Кьолн.

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

„Атаките срещу цивилни и граждански обекти, включително училища, представляват нарушение на международното право”, посочиха от УНИЦЕФ.

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници. Начално девическо училище в провинция Хормозган е било ударено, съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Съобщава се, че още десетки ученички са били ранени.

Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независими източници.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

УНИЦЕФ призова за незабавно прекратяване на военните действия и апелира към всички страни, участващи в конфликта, да проявят максимална сдържаност и да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и правата на човека. Това включва защитата на цивилното население и услугите, на които децата разчитат за оцеляване.