Свят

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

1 март 2026, 15:18
УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право
Източник: iStock/Getty Images

Д етският фонд на ООН (УНИЦЕФ) изрази днес дълбока загрижененост от бомбардировките в Иран, съобщи ДПА.

„Има съобщения за нападения срещу училища в Иран, включително девическо училище в Минаб“, заяви германският офис на организацията в Кьолн.

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

„Атаките срещу цивилни и граждански обекти, включително училища, представляват нарушение на международното право”, посочиха от УНИЦЕФ.

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници. Начално девическо училище в провинция Хормозган е било ударено, съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Съобщава се, че още десетки ученички са били ранени.

Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независими източници.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

УНИЦЕФ призова за незабавно прекратяване на военните действия и апелира към всички страни, участващи в конфликта, да проявят максимална сдържаност и да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и правата на човека. Това включва защитата на цивилното население и услугите, на които децата разчитат за оцеляване.

Източник: Александър Евстатиев/БТА    
УНИЦЕФ Иран Бомбардировки Училища Ученички Загинали Международно право Хуманитарно право Деца Военни действия
Последвайте ни
Масуд Пезешкиан: Иран иска

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 15 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 20 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 16 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 44 минути

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 1 час

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Свят Преди 2 часа

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 2 часа

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

България Преди 3 часа

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Любопитно Преди 3 часа

Евгений Генчев с разказ за кариерата и личния си живот в „Мон Дьо: Храмът на историите“

<p>САЩ изчерпват запасите си от ПВО ракети в Близкия изток</p>

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Свят Преди 3 часа

Администрацията вече е изразходвала значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана в операциите срещу Иран и неговите прокси-групи

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 4 часа

На място са пристигнали екипи на пожарната

<p>Тръмп: Иран&nbsp;обяви, че ще удари много силно, по-силно от всеки друг път</p>

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Свят Преди 5 часа

Техеран: Преминахте червена линия и ще си платите

<p>Бащата на Сияна&nbsp;влиза в битката за властта</p>

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

България Преди 5 часа

Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик, заяви Николай Попов

<p>ВМРО обяви подкрепа за проект на Радев за изборите на 19 април</p>

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

България Преди 5 часа

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

<p>Отлагат поскъпването на тол таксите&nbsp;за неопределено време</p>

Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите

България Преди 5 часа

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки

<p>Премиерът Андрей Гюров с препоръки&nbsp;за българите в Близкия изток</p>

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

България Преди 5 часа

Ситуационният център на Министерството на външните работи е на разположение за съдействие при кризи в региона

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Свят Преди 5 часа

Потвърдена е и смъртта на министъра на отбраната

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Свят Преди 6 часа

Лидерите в Дамаск, Каракас и сега в Техеран вече откриха, че подкрепата на Русия има своите ограничения

<p>Иран обяви траур след смъртта на &quot;един от най-злите хора в историята&quot;</p>

Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

Свят Преди 6 часа

Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

„Не исках да я пея“: Селин Дион за песента от „Титаник“, която я направи безсмъртна

Edna.bg

НА ЖИВО: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, съставите

Gong.bg

Милан измъкна трите точки срещу Кремонезе

Gong.bg

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна, безопасността е абсолютен приоритет

Nova.bg

Световните лидери за смъртта на Хаменей: Между надеждата за промяна и страха от ескалация

Nova.bg