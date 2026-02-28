Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

"Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв. Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и за хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда от кръвожадни престъпници. Той не успя да избегне нашето разузнаване и високотехнологичните системи за проследяване и, работейки в тясно сътрудничество с Израел, той и другите лидери, убити заедно с него, не можеха да направят нищо".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл, потвърждавайки смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

"Това е най-голямата възможност за иранския народ да си върне страната. Чуваме, че много от техните членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, военните и другите сили за сигурност и полиция вече не искат да се бият и търсят имунитет от нас. Както казах снощи: "Сега могат да имат имунитет, по-късно ще получат само смърт!", подчерта Тръмп.

"Да се ​​надяваме, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция и полицията ще се слеят мирно с иранските патриоти и ще работят заедно като едно цяло, за да върнат страната към величието, което заслужава. Този процес би трябвало скоро да започне, тъй като не е само смъртта на Хаменей, но и страната беше, само за ден, силно разрушена и дори унищожена. Тежките и точни бомбардировки обаче ще продължат без прекъсване през цялата седмица или толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целта си за мир в целия Близък изток и също по света!", добави Тръмп.

